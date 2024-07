GenY: Treffpunkt Afrika

Rein in den Sea Kayak, rauf auf den Tafelberg, ab nach Kapstadt – dazu Wildlife pur. Oder gemeinsam in grüne Täler eintauchen, in endloser Natur picknicken und mit Fischern aufs Meer rausfahren. Im Herbst treffen sich Aktivurlauber der Generation Y in Südafrika oder auf den Kapverden. Die Trips von Wyldaway – Young Brand von Wikinger Reisen – sind ein Mix aus Abenteuer und Genuss, Teamspirit und individueller Freiheit. Der Aktivspezialist schneidet die Touren gezielt auf 25- bis 45-Jährige zu.



South Africa macht atemlos und glücklich

Wandern, biken, Quad, Cable Car und Scooter fahren, Big Five und Early Bird Safari, das legendäre Kap, Schnorchel-Trip. Das 13-tägige Aktiverlebnis „Sensational South Africa“ nimmt alles mit, was atemlos und glücklich macht. Mit ihrem Guide entdeckt die sechs- bis maximal zwölfköpfige Gruppe die Hotspots zwischen Wildnis und Weltstadt: Hermanus, das Kap Agulhas, Garden Route, den Tsitsikamma-Nationalpark und – per Kajak – die Storms-River-Schlucht. Kapstadt natürlich auch. Wer noch mehr will, sucht sich aus den „Wyld Options“ seine Favoriten aus: Ausflüge, Rad- und Schnorchel-Trips, Bungee-Jumping, Zipline etc.



Cape Verde: Relaxation meets Action

Der zweite GenY-Treffpunkt liegt vor der afrikanischen Küste im Atlantik: die Kapverden. Sie sind Inbegriff endloser Natur: wilde grüne Täler, abenteuerliche Klippen. Aber auch voller Lebensfreude, Farbe und Abwechslung. Entspannung und Action – hier geht alles: wandern, chillen oder biken am Beach, Sundowner genießen, surfen, reiten, Yoga. Das Team „Wyldaway“ meistert zusammen den berauschenden Panorama-Parcours über die Klippen nach Chã de Igreja, erobert das Paul-Tal und relaxt im Mamiwata Eco Village. Wer Lust hat, fährt außerdem mit Locals aufs Meer und sucht sich seine Lieblingsworkshops aus: Musik und Tanz im Capoeira-Style, Naturkosmetik, Schwimmen mit Schildkröten, SUP oder Kitesurfen und vieles mehr.



WYLDAWAY: Reisetermine und -preise 2024



1325WYL - Sensational South Africa: 13 Tage ab 2.425 Euro, Oktober und November 2024, Januar, März, April, August und Oktober bis Dezember 2025, min. 6, max. 12 Teilnehmer

1248WYL - Colourful Cape Verde: 12 Tage ab 1.895 Euro, Oktober 2024, Februar, März und Oktober 2025, min. 8, max. 12 Teilnehmer

(lifePR) (