Fernreisen 2026: Spüren, wie ein Land tickt

Spüren, wie ein Land tickt – im marokkanischen Wüstencamp, im brasilianischen Regenwald, an bhutanischen Kochtöpfen. „Mit unseren neuen Ferntrips für 2026 stillen wir das wachsende Bedürfnis nach authentischen Erlebnissen jenseits touristischer Fassaden. Aber auch nach Abenteuer und körperlicher Bewegung“, unterstreicht Sascha Thom aus dem Produktmanagement. Outdoorfans sind dabei mit erfahrenen Guides und in kleinen Gruppen unterwegs, in denen sich auch Alleinreisende sicher und wohl fühlen.



Fühlen, wie die marokkanische Seele tickt

Nah am Puls von Natur und Mensch – das ist das Motto der neuen Marokkotour. Aktivurlauber wandern im Hohen Atlas, in die Wüste und an der Atlantikküste. Sie entdecken das Rif-Gebirge und die Akchour-Wasserfälle, genießen zwischen Safranfeldern, Weingütern und einer Argan-Kooperative. Abends geht es in traditionelle Unterkünfte oder ins Wüstencamp, immer wieder trifft man Berber auf einen Tee. Und fühlt jede Sekunde hautnah, was Marokko ausmacht.



Das bhutanische Glück spüren

Das Glück ist zurück im Wikinger-Programm – der Erlebnisspezialist hat seine Bhutan-Tour relauncht. Sie bringt Asienfans in ein kleines Königreich, das sein Bruttonationalglück übers Bruttosozialprodukt stellt. In diesem ungewöhnlichen Land zwischen Indien und Nepal steigen Outdoorfans gemeinsam zum legendären Tigernest auf. Sie spüren sich selbst auf einsamen Bergpfaden. Und erleben den spirituell geprägten Alltag der Bhutaner, u. a. beim gemeinsamen Kochen mit einer Familie.



Den Mix aus Naturabenteuer und urbaner Vielfalt erleben

Im Süden Brasiliens trifft Naturabenteuer auf urbane Vielfalt, kolonialer Charme auf moderne Architektur. Die neue Wikinger-Tour nimmt alles mit: von Rio de Janeiro und São Paulo über den atlantischen Regenwald bis zur magischen Insel Florianópolis. Wanderungen auf Dschungelpfaden, Löwenäffchen, Bootsfahrten zu tropischen Eilanden und Begegnungen mit Einheimischen machen daraus ein spannendes Aktivpaket.



Aktive Wanderreisen: Reisebeispiele 2026



1230 - Die "Big Five" Marokkos – am Puls der Natur: 16 Tage ab 4.345 Euro, April und November, min. 7, max. 15 Teilnehmer

3328 - Bhutan: Dem Glück auf der Spur: 16 Tage ab 5.225 Euro, März, April und September, Oktober, min. 6, max. 15 Teilnehmer

4503 - Brasilien: Rio, Regenwald & die Insel der Magie: 21 Tage ab 6.198 Euro, April, Mai und August bis November, min. 6, max. 16 Teilnehmer

