Fast 40 aktive Single-Treffs 2024

Allein losziehen, aber nicht allein sein. Gemeinsam erleben, lachen, staunen, essen. Und sich überall auf der Welt sicher fühlen. Den Wunsch erfüllen fast 40 Aktivtrips in kleinen Gruppen für Singles von Wikinger Reisen. Gemacht für Solourlauber, die gern Leute treffen und zusammen auf Tour gehen. Nordlandfans, Bergfexe, Spanienentdecker, Abenteurer – für jeden Reisetypen gibt es ein passendes gemeinsames Ziel. Und jede Menge spannende Erlebnisse, die sich allein kaum so organisieren lassen.



Für Nordlandfans: ab in die finnische Wildnis

Nordlandfans entdecken gemeinsam die finnische Wildnis. Die neue 8-tägige Tour hat alles, was das Outdoorherz begeistert: unberührte Wälder, ein See neben dem nächsten, kaum berührte Wanderpfade, Gletscher, Canyons, Strände. Die kleine Wikinger-Gruppe ist zu Fuß, per Kanu und per Rad unterwegs. Sie wohnt in einem urigen Wildnis-Ressort mit kleinen Holzhäusern mitten im Nichts. Yoga, Saunieren in der Strandsauna, finnische Kulinarik und lange Sommernächte am Lagerfeuer machen das gemeinsame Naturabenteuer perfekt.



Für Abenteurer: Wüstenschlösser und Weltwunder in Jordanien

Wüstenschlösser und Weltwunder, Wadi Rum und Petra, Wildlife und Jeep-Safari. Die Wanderreise für Singles durch Jordanien nimmt alles mit. Guide und Gruppe machen den Abenteuertrip zwischen Antike und Modern sicher und abwechslungsreich. Der Trip auf der Arabischen Halbinsel dauert zehn Tage und ist auch für Wandereinsteiger gut machbar.



Für Entdecker: die unbekannten Sierras de Alicante

In Spanien gehen Singles und Alleinreisende auf Entdeckungstour, die wilden Sierras de Alicante kennt kaum jemand. Erstaunlich, denn im Hinterland der Costa Blanca warten spektakuläre Gipfel, imposante Gebirgszüge und Tausende von den Mauren geschaffene Felsstufen – ein Paradies für Wanderer. Die kleine Wikinger-Gruppe startet ihre Touren von einem typischen Hotel Rural im Bergland aus.



Für Bergfexe: die Wildschönau

Wer eine Tour mit kürzerer Anreise und ohne Flug sucht, wird in Österreich fündig – dort treffen sich alleinreisende Bergfexe in der Wildschönau. Rund um die Zweitausender Feldalphorn und Joelspitze gibt es traumhafte Wanderwege. Umgeben von einem Farbentraum aus Almrosen, Blaubeersträuchern, Heidekraut. Und mit unvergesslichen Panoramen auf Hohe Tauern, Zillertaler und Berchtesgadener Alpen. Die 8-tägige Sommertour für Solourlauber läuft im Juni, Juli und August.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



Wanderreisen für Singles und Alleinreisende

52392 - Finnische Wildnis gemeinsam erleben: 8 Tage ab 2.135 Euro, Juli und August, min. 8, max. 12 Teilnehmer

3111 - Neue Freundschaft Jordanien: 10 Tage ab 2.398 Euro, April, Mai und September bis November, min. 6, max. 14 Teilnehmer

54351 - Schön, schöner, ... Wildschönau!: 8 Tage ab 1.180 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 15 Teilnehmer

6164 - Wild & unbekannt – die Sierras von Alicante: 8 Tage ab 1.625 Euro, Februar, April und Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

