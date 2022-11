Ein Bett … in Stelzenhaus, Iglu, Höhle oder irgendwo im Nirgendwo

Ungewöhnliche Schlaforte fürs traumhafte Outdoorerlebnis

Ein Bett unterm Wüstenhimmel, im Stelzenhaus, Höhlenhotel, Iglu, Kibbuz. In der Adventure Lodge oder irgendwo im Nirgendwo. Mit ungewöhnlichen Schlaforten macht Wikinger Reisen das Aktivabenteuer noch spannender.



Outdoorträume unterm Wüstenhimmel

Im warmen Schlafsack auf dem Feldbett: Oben der leuchtende Wüstenhimmel, drum herum die Klänge der Natur – mehr Outdoorfeeling geht kaum. Unvergessliche Wüstenübernachtungen stehen in Jordanien auf dem Programm.



Authentisch: schlafen in der Adventure Lodge

Die Southern Cross Adventure Lodges in Namibia und Botswana haben das Motto: „Closer to culture and nature”. Sie waren mal Farm, Buschcamp oder Missionsstation – heute ermöglichen sie authentische Begegnungen. Wer hier übernachtet, war wirklich im südlichen Afrika.



Ostgrönland – den Alltag der Inuits erleben

Authentisch ist auch der Alltag im Roten Haus in Ostgrönland. Auf der Wikinger-Tour „Das Leben der Inuit zwischen Polarmeer und Inlandeis“ schlafen Aktivurlauber unter dem Dach dieser Begegnungsstätte. Aus einer früheren Sozialstation hat Robert Peroni eine Herberge gemacht, die Einheimischen Perspektiven bietet.



Irgendwo im Nirgendwo: Abenteuernacht in der isländischen Askja

Askja – schon mal gehört? Die einsame isländische Hochlandregion ist die perfekte Kulisse für eine echte Abenteuernacht. Die kleinen Wikinger-Gruppen schlagen ihr Camp irgendwo im Nirgendwo auf. Und schlummern umgeben von bunten Liparitbergen, schwarzen Lavafeldern und grünen Flussoasen.



Cool: Igluträume in Finnisch-Lappland

Sehr cool: Auf einem Silvestertrip nach Finnisch-Lappland träumen Aktivurlauber im Iglu. Die Tour ist sehr gefragt und bereits für 2023/24 buchbar.



Vietnam: zu Gast im Stelzenhaus

In Vietnam kommen Radurlauber dem Himmel noch näher: Auf ihrer Tour per Bike, Bus und Bahn von Hanoi nach Saigon schlafen die kleinen Wikinger-Gruppen im Stelzenhaus. Sie sind zu Gast bei einer Familie, die in einem typischen Pfahlbau im Nordwesten des Landes wohnt. Dorfleben hautnah.



In Israel gehts in den Kibbuz

Israel und Kibbuz gehören zusammen. Sportliche Wanderer nächtigen auf den „Israel National Trails“ mehrmals in den typischen Siedlungen. Stationen ihres Trips sind u. a. Nazareth, der See Genezareth, Jerusalem, Eilat und Tel Aviv.



Andalusien: Tiefenentspannung im Höhlenhotel

Maurische Spuren erkunden Radurlauber in Andalusien. Für Tiefenentspannung sorgt in Guadix ein Höhlenhotel. Dessen massive Tonwände sind angenehm kühl, absolute Stille garantiert Superschlaf.



Reisetermine und -preise 2023, z. B. Wanderreisen in kleinen Gruppen



3107 - Wüstenhimmel – Jordanien: Durch Wüsten & biblische Landschaften: 14 Tage ab 2.328 Euro, Februar bis Mai und September bis Dezember, min. 5, max. 14 Teilnehmer

1310 - Adventure Lodges: Wow! Der unentdeckte Norden Namibias: 17 Tage ab 4.548 Euro, März bis Dezember, min. 6, max. 16 Teilnehmer

5128 - Rotes Haus – Ostgrönland: Das Leben der Inuit zwischen Polarmeer und Inlandeis: 12 Tage ab 4.195 Euro, Juni und August, min. 10, max. 16 Teilnehmer

52862 - Iglu – Finnland: Silvester in Lappland: wild, romantisch, aktiv: 6 Tage ab 2.665 Euro, 27.12.22 und 27.12.23, min. 10, max. 16 Teilnehmer

5102 - Im Nirgendwo – Island: Faszination Hochland: 13 Tage ab 3.065 Euro, Juli und August, min. 14, max. 18 Teilnehmer

3412R - Stelzenhaus – Vietnam: Zwischen Geschichte und Gegenwart: 17 Tage ab 3.268 Euro, April/Mai und Oktober bis Januar, min. 5, max. 16 Teilnehmer

3100 - Kibbuz – Israel zu Fuß: 14 Tage ab 3.925 Euro, März und Oktober bis Dezember, min. 8, max. 15 Teilnehmer

6110R - Höhlenhotel – Andalusien: Auf den Spuren der Mauren: 13 Tage ab 2.565 Euro, April bis Juni und September/Oktober, min. 10, max. 18 Teilnehmer