Der Blick in fremde Kochtöpfe fasziniert, gemeinsames Kochen verbindet. Erlebnisspezialist Wikinger Reisen bringt Urlauber und Einheimische in der Küche zusammen: auf Zypern und in Andalusien, in Usbekistan, im Bhutan und in Vietnam.



Mezekurs auf Zypern

Eat like a local! Auf Zypern bedeutet das: Fisch, Gemüse, Zitronen, Gewürze. Und Meze – köstliche Vorspeisen, nach denen man kein Hauptgericht mehr braucht. Im Mezekurs erfährt die kleine Wikinger-Gruppe, was alles hineingehört. Außerdem probieren die Wanderer kulinarische Genüsse aus dem traditionellen Holzofen und picknicken auf Zypriotisch.



Tapas, Käse und Schinken in Andalusien

Tapas statt Meze – auch Andalusien hat eine köstliche Vorspeisenkultur. In einem der weißen Dörfer am Fuße der Sierra Nevada bereiten die Wanderer sie gemeinsam mit dem Hotelchef zu. Außerdem geht es in eine Käserei und zum „Schinkendorf“, in dem der Serrano auf 1.500 Metern Höhe zur Bestform reift.



Usbekistan: Köstliches aus den Küchen des Orients

„Aktivurlaub trifft Genuss“ heißt es auch in Usbekistan. Eine 11-tägige Wanderreise führt in die unberührte Natur im Tian-Shan-Gebirge, in historische Städte an der Seidenstraße, zu archäologischen Highlights. Und in die Küchen des Orients, zu Gewürzhändlern auf dem Basar in Buchara und auf ein Weingut. Natürlich kommen auf dieser Tour auch die usbekischen Spezialitäten „Manty“ und „Plow“ auf den Tisch.



Finest Asian Food in Vietnam, Bhutan und Indien

Finest Asian Food erwartet Aktivurlauber im Bhutan und Indien. Auf der neuen Wanderreise „Legendenumwobene Königreiche“ wohnt man in Gastfamilien und kocht gemeinsam. Das bhutanische Nationalgericht heißt übrigens „Ema Datshi“ und ist Eintopf mit viel Chili und Käse. In Vietnam gibt es einen Schnupperkochkurs für die Wikinger-Gruppe in der Nähe des Parfüm-Flusses: Ein einheimischer Koch verrät Geheimnisse aus der königlichen Küche von Huë.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



6659 - Wandern & Kochen auf Zypern: 10 Tage ab 1.945 Euro, November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6154 - Andalusien - Wandergenuss am Fuß der Sierra Nevada: 8 Tage ab 1.475 Euro, April, Mai und September, Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer

3210 - Höhepunkte Usbekistans: 11 Tage ab 2.548 Euro, Juni, September und Oktober, min. 6, max. 14 Teilnehmer

3327 - Indien/Bhutan - Legendenumwobene Königreiche: 18 Tage ab 4.625 Euro, April, min. 6, max. 16 Teilnehmer

3405 - Der Zauber Vietnams: 16 Tage ab 2.725 Euro, September, November und Dezember, min. 5, max. 12 Teilnehmer

