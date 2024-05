E-Bike-Urlaub: mehr Strecke, mehr Reichweite, mehr sehen

Knackige Anstiege, mehr Strecke, ordentlich Gegenwind: für E-Bikes alles kein Thema. Sie verschaffen auch normal konditionierten Radfahrern deutlich mehr Reichweite. Wikinger Reisen, Spezialist für Aktivurlaub, bietet aktuell vier reine E-Bike-Trips an. Die kleinen Gruppen sind am Gardasee, auf Mallorca, in Südafrika und Albanien unterwegs. Auch die meisten „normalen“ Radreisen in Europa – und oft auch weltweit – sind mit Elektrorad buchbar. Egal ob Gruppenreise oder Individualurlaub.



Locker rauf und runter am Gardasee

Dolce Vita trifft Aktivurlaub: E-Mountainbike machen das Rauf und Runter am Gardasee zum puren Genuss. Die kleine Wikinger-Gruppe ist rund um Torbole unterwegs, stoppt in Riva, Malcesine und Rovereto. Auf Traumrouten geht es zum Tenno-, zum Tobliner und zum Ledrosee. Alle Touren starten von einem 4-Sterne-Bike-Hotel in Torbole aus.



Mallorca: Mit E-Power quer über die Insel und hoch zur Ermita de Belén

Auch das 8-tägige Bikeabenteuer ab Canyamel ist ausschließlich für E-Radfahrer gemacht. Von dem Küstenort aus entdecken Inselfans mit ihrem erfahrenen Guide den ländlichen mallorquinischen Osten. Gemeinsam gehts durch kaum besiedelte Landstriche, kleine Dörfchen wie San Lorenzo und zum Fischerort Colonia de San Pedro. „E-Power“ macht die Tour hinauf zur einsam gelegenen Ermita de Belén zum sportlich-genussvollen Aktiverlebnis. Und auch die Königsetappe der Reise – 71 Kilometer quer über die Insel von Randa nach Canyamel – ist dank Motor für geübte Radfahrer locker machbar.



E-Biken: in kleinen Gruppen oder individuell

Neben den vier reinen E-Bike-Trips sind rund 70 Wikinger-Radreisen auf Wunsch mit E-Bike buchbar. Auf Rügen genauso wie auf dem Tauern-Radweg oder in Marokko. Knapp 30 davon gibt es mit Guide in kleinen Gruppen. Fast 40 hat der Aktivspezialist speziell für Individualurlauber entwickelt. Wer ohne Gruppe im eigenen Tempo unterwegs ist, bekommt ein fertiges Tourenpaket: mit minutiös beschriebenen Routen und Navigations-App, vorgebuchten Unterkünften, Gepäcktransport und Transfers.



Termine und Preise Radreisen 2024:



E-Bike-Radreisen in kleinen Gruppen



6263R - Mallorcas Osten per E-Bike: 8 Tage ab 1.575 Euro, Juni, September und Oktober, min. 8, max. 18 Teilnehmer

6562R - Italien: La Dolce Vita per E-Bike: 8 Tage ab 1.315 Euro, September, min. 8, max. 18 Teilnehmer

5558R - Albanien/Nordmazedonien – per E-Bike durch den Balkan: 10 Tage ab 1.888 Euro, Juni und August, min. 8, max. 16 Teilnehmer

1319R - Südafrika per E-Bike: 17 Tage ab 4.368 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 12 Teilnehmer



Radreisen in kleinen Gruppen mit E-Bike buchbar:



56211R - Deutschland: Rügen – blaues Meer und weiße Felsen: 8 Tage ab 1.280 Euro, Mai bis Juli und September, min. 8, max. 18 Teilnehmer

1203R - Marokko - Faszination Wüsten und Oasen: 15 Tage ab 2.470 Euro, Oktober bis Dezember, min. 7, max. 16 Teilnehmer

5426R - Österreich - Der Tauern-Radweg: 8 Tage ab 1.598 Euro, Juni bis August, min. 10, max. 18 Teilnehmer



Individuelle Radreisen mit E-Bike buchbar



7418R - Österreich - Der Donau-Radweg: 9 Tage ab 719 Euro, Mai bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7669R - 3-Länder-Tour um den Bodensee: 8 Tage ab 679 Euro, April bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7753R - Frankreich - Radeln & Schlemmen im Périgord: 8 Tage ab 895 Euro, Mai bis Oktober, ab einem Teilnehmer

7531R - Italien - Von Bozen nach Venedig: 8 Tage ab 850 Euro, Mai bis Oktober, ab zwei Teilnehmern

