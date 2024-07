Die Fernwehstiller sind da!

Tief drin in den Gefühlen sitzt eine fast unstillbare Sehnsucht: nach noch nie gesehenen Landschaften, fremden Sprachen und Klängen. Nach exotischen Gewürzen, ungewohnten Düften, unvergesslichen Abenteuern. Wirkungsvolle Fernwehstiller kommen jetzt von Wikinger Reisen: Über 130 spannende Ferntrips, darunter 12 Newcomer, sind fürs nächste Jahr online buchbar. Der Printkatalog „Fernreisen aktiv 2025“ folgt im August.



Fremde Welten entdecken: aktiv und authentisch

Kleine Wikinger-Gruppen wandern mit erfahrenen Guides durch den argentinischen Norden, trekken über Marokkos Dünen, biken durch Japan. Sie schlafen in authentischen Adventure Lodges in Namibia und Botswana, kochen in Jordanien mit Locals und folgen in Vietnam dem aufgehenden Drachen. Singles treffen sich 2025 in Rajasthan – neben Tunesien und Jordanien gibt es nun einen dritten Ferntrip für Alleinreisende.



Singles treffen sich in Rajasthan

Quer durch Rajasthan tauchen Singles in die Wunderwelt der Maharadschas ein – zu Fuß, per Rad, Jeep und Bahn. Jaipur, Udaipur, Agra und natürlich Taj Mahal, Nationalparks, Basare und Palasthotel: Der 15-tägige Erlebnistrip der einfachen 1-Stiefel-Kategorie garantiert jede Menge gemeinsame Wow-Momente.



Trekker erobern Marokko – mit Gepäcktransport

Wüstentrekking in Marokko. Dieses Abenteuer gibt es in zwei neuen Varianten – komfortabel sind dank des Gepäcktransports beide. Die etwas einfachere 2-Stiefel-Tour bringt Wüstenfans ins Draa- und Dades-Tal und zu den beeindruckendsten Dünen im Erg Chebbi. Ambitionierte Trekker nehmen die anspruchsvollere 2-3-Stiefel-Route – inklusive Querung des Hohen Atlas und spektakulärem Flusstrekking in der Mgoun-Schlucht.



Ganz nah dran an Afrika: authentische Lodges, spannende Tierbegegnungen

Herz der neuen Tour durchs südliche Afrika sind die Adventure Lodges. Wer hier übernachtet, ist näher dran: an der Natur, den Menschen, dem Land, den Traditionen. Neben authentischen Unterkünften punktet der entspannte 23-tägige Trip mit viel Zeit zum Entdecken und Entschleunigen, purer Wildnis und hautnahem Afrikafeeling: bei spannenden Tierbegegnungen, in den Dünen von Sossusvlei oder auf den Flüssen Chobe und Kwando.



Radurlauber entdecken Japan: Honshu by Bike

Radurlauber mit Fernweh und Lust auf Exotik entdecken Japans größte Insel Honshu by Bike. Und das ist längst nicht alles, das 15-tägige Fernost-Abenteuer mixt Natur und Metropolen, Kultur und Moderne: Auf dem Reiseplan stehen Hiroshima, das Seto-Binnenmeer, der Süßwassersee Biwako, Fuji-san, Kyoto und Tokyo. Und natürlich eine Fahrt mit dem legendären Shinkansen.



Neue Fernreisen 2025, Termine und Preise, z. B.



3354 - Begegnung Rajasthan - Wunderwelt der Maharadschas: 15 Tage ab 2.640 Euro, Januar, Februar und Oktober, November, min. 6, max. 15 Teilnehmer

1220T - Mit Komfort zu Marokkos schönsten Dünen: 8 Tage ab 1.940 Euro, Februar, März, Oktober und November, min. 5, max. 14 Teilnehmer

1221T - Genial! Panorama-Überquerung des Hohen Atlas: 8 Tage ab 1.445 Euro, Juni bis August, min. 5, max. 14 Teilnehmer

1322 - Glanzstücke des südlichen Afrikas: 23 Tage ab 5.958 Euro, Februar bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

3241R - Honshu by bike – zwischen heiligen Inseln, Bergen und Seen: 15 Tage ab 6.690 Euro, März bis Mai und Oktober, min. 6, max. 16 Teilnehmer

3406 - Aktiv im Land des aufgehenden Drachen: 21 Tage ab 3.648 Euro, Februar, März und Oktober bis Dezember, min. 7, max. 16 Teilnehmer

4550 - Die Naturwunder Argentiniens: 20 Tage ab 6.898 Euro, März, Oktober und November, min. 6, max. 16 Teilnehmer

