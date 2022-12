Braten, Backwerk, Beerenpunsch: Ich brauch Bewegung!

Aktivurlaub in Sicht: ab Januar Winter-, Frühlings-, Berg- oder Wüstenwandern

Braten, Backwerk, Beerenpunsch – jetzt ist Schlemmen angesagt. Noch besser schmeckt es, wenn der Fatburner schon in Sicht ist – in Form eines Aktivurlaubs in den nächsten Wochen: Winterwanderungen am Königssee, Inselwandern auf Mallorca und Teneriffa oder Wüstenwandern in Marokko. Hauptsache, Bewegung!



Für jedermann: Auf 1-2-Stiefel-Touren schmilzt alles dahin …

Vier bis fünf Stunden Gehzeit plus Pausen und Höhenunterschiede bis maximal 400 Meter lassen das Plus nach Vanillekipferl, Entenbraten und Glühwein schmelzen. Die Wikinger-Stiefel-Kategorie 1-2 bringt in Bewegung, ohne zu überfordern. Auf diesem Level fühlen sich Naturfans mit normaler Kondition rundum wohl – auch Einsteiger.



Winterwandern im „Yellowstone der Alpen

Wer es cool mag, wandert von Januar bis Ende Februar durch den Berchtesgadener Nationalpark – den „Yellowstone“ der deutschen Alpen. Zwischen Königssee und Hintersee geht es u. a. über den Maximilianreitweg und zum Söldenköpfel.



Frühlingswandern auf Teneriffa

Sonnenfans entdecken gemeinsam in kleinen Gruppen den grünen Norden Teneriffas. Sie wohnen in dem auf Aktivurlauber spezialisierten Hotel Luz del Mar. Und wandern u. a. über Küstenpfade, im Teno-Gebirge und im Teide-Nationalpark.



Für erfahrene Wanderer: 2-Stiefel-Touren gegen Spekulatius, Punsch & Co.

Rund fünf Stunden Gehzeit, bis zu 600 Höhenmeter – auch mal über unebene Pfade und steil bergauf oder bergab. Wer Wandererfahrung mitbringt, sagt Spekulatius und Co. auf 2-Stiefel-Touren den Kampf an.



Bergwandern im Norden Mallorcas

Auf Mallorca erobern kleine Wikinger-Gruppen den Norden der Insel: U. a. geht es auf den Puig de Massanella, über alte Piratenpfade auf den Talaia d'Alcúdia und zur Halbinsel La Victoria.



Wüstenwandern in Marokko

Wüstenfans tauchen in Marokko in die Welt der Berber ein. Typische Karawanen, imposante Kasbahs und goldgelbe Saharadünen lassen den heimischen Winter in weite Ferne rücken. Höhepunkte der 13-tägigen Tour sind ein 5-tägiger Trek durchs Bani-Gebirge und eine Wanderung zur hollywoodreifen Festung Ait Benhaddou.



More about … Urlaub + Bewegung



Eine Studie der Newcastle University zeigt, dass Urlaub ohne körperliche Bewegung der Gesundheit sogar schadet: Die persönliche Fitness sinkt schnell, Risiken steigen, der Körper legt – dank reichlichem Essen – zu. Wanderer verbrennen pro Stunde rund 350 Kalorien, bei höheren Anforderungen auch mehr.



Reisetermine und -preise 2023, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen

5696 - Deutschland: Winterwandern am Königssee: 8 Tage ab 1.025 Euro, Januar bis März, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6228 - Teneriffa: Insel des ewigen Frühlings: 8 Tage ab 1.428 Euro, Januar bis Mai und September bis November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6271 - Mallorca: Bergwandern im Norden: 8 Tage ab 1.245 Euro, Januar bis Mai und September bis Oktober, min. 6, max. 20 Teilnehmer

1209 - Marokko: Karawanen, Kasbahs & Saharaträume: 13 Tage ab 1.598 Euro, Februar bis April und September bis Dezember, min. 5, max. 16 Teilnehmer