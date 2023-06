Berg oder Meer? Aktivurlauber bekommen beides!

Sardinien, Korsika, Mallorca, Madeira, Teneriffa: Wanderspots mit Meer- und Bergblick

In die Berge oder ans Meer? Wer beides will, wandert auf Sardinien, Korsika und Mallorca, Madeira oder Teneriffa. Wikinger Reisen bringt Outdoorfans zu den schönsten Aktivspots mit Berg- und Meerblick.



Sardinien: Höhenflug und Meeresrauschen

Pures Inselglück mit Höhenflug und Meeresrauschen: Kleine Wikinger-Gruppen entdecken auf Hirtenpfaden das atemberaubende Gebirgsmassiv des Supramonte. Sie tauchen genüsslich in schimmernde Buchten ab. Und schwelgen in sardischen Köstlichkeiten.



Korsika: Aktivurlaub mit Abkühlung

Auch Korsika ist wie gemacht für den Aktivurlaub mit Abkühlung. Der einwöchige Wandertrip im Süden der Insel führt u. a. zum Bavella-Pass, ins Bergdorf Ospédale und in die Klippenstadt Bonifacio. Zwischendurch gibt es Badepausen an einsamen Stränden. Wer möchte, krönt das Ganze noch mit Karibik-Feeling: Die Lavezzi-Inseln zwischen Korsika und Sardinien sind ein Traum in Türkis.



Mallorca: Badeinsel und Outdoorparadies

Der Nordwesten Mallorcas macht die Badeinsel zum Outdoorparadies. Die sportliche Wikinger-Gruppe erklimmt gemeinsam den Puig Tomir, meistert eine abenteuerliche Schluchtenwanderung im wilden Mortitxtal und genießt Panoramen auf die Steilküste.



Madeira: Gipfelglück und Wellenschlag

Felskessel, Akazien- und Eukalyptuswälder, Pilgerpfade und Levadas. Und ein traumhafter Wanderpfad über den grünen Caldeirão Verde mit Blick aufs Wasser. Die Atlantikinsel Madeira lockt ganzjährig mit Gipfelglück und Wellenschlag. Highlight der 15-tägigen Reise „Berg- und Levada-Wandern“ ist die Tour über den spektakulären Panoramaweg vom Pico Arieiro zum Pico Ruivo.



Teneriffa: Geheimtipps zwischen Bergen und Meer

„Geheimtipps zwischen Bergen & Meer“ – der Name ist Programm. Die 8-tägige Wanderreise im grünen Norden Teneriffas nimmt alles mit, was naturbegeisterten Aktivurlaubern Spaß macht: spannende Touren durch die Hochebenen des Teno-Gebirges und den Teide-Nationalpark. Streifzüge durch Lavafelder und das Orotavatal. Begegnungen in kleinen Dörfern und entspannte Blicke über den tosenden Atlantik. Ausgangsort ist das relaxte Wikinger-eigene Hotel Luz del Mar in Los Silos im grünen Nordwesten der Insel.



Reisetermine und -preise 2023, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen

6517 - Sardinien: Ein kleiner Kontinent im Mittelmeer: 15 Tage ab 2.248 Euro, September und Oktober, min. 12, max. 20 Teilnehmer

65172 - Wildes Sardinien - auf den einsamen Spuren der Hirten: 10 Tage ab 1.878 Euro, September und Oktober, min. 10, max. 18 Teilnehmer

6720 - Wanderwoche in Korsikas Süden: 8 Tage ab 1.898 Euro, September, min. 8, max. 20 Teilnehmer

6276 - Mallorcas einzigartige Bergwelt im Nordwesten: 8 Tage ab 1.440 Euro, September und Oktober, min. 6, max. 16 Teilnehmer

6407 - Madeira: Berg- und Levada-Wandern: 15 Tage ab 1.895 Euro, Juli bis Dezember, min. 8, max. 19 Teilnehmer

62266 - Teneriffas Norden - Geheimtipps zwischen Bergen & Meer: 8 Tage ab 1.598 Euro, September bis November, min. 10, max. 20 Teilnehmer