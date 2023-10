Aktivurlaub mal woanders: neue Ziele für die Bucket List

Frische Routen im Katalog 2024: Cotentin, Hebriden & Orkneys, Asturien, Nordportugal

Da war ich ja noch nie! Vier neue Wikinger-Ziele haben „Bucket-List-Potenzial“: Hebriden und Orkneys, die französische Halbinsel Cotentin und Asturien – grüne Lunge Spaniens. Auch der Norden Portugals könnte zum Must-do werden. Insgesamt stecken im Katalog „Wanderreisen & Radurlaub 2024“ fast 30 neue Touren für Wanderer, Radurlauber und Trekker. Outdoorfans gehen in kleinen Gruppen mit Guide, gemeinsam mit anderen Singles und Alleinreisenden oder auch individuell auf Tour. Der Katalog – in Print und digital – kommt im November, die meisten Reisen sind aber schon online buchbar.



Cotentin: wild, weit – wow!

Cotentin – noch nie gehört? Kein Wunder, die normannische Halbinsel am Ärmelkanal ist definitiv ein Insidertipp. Und zwar einer, der sich sehen lassen kann: Mit wilden Kaps, wie dem Cap de Carteret und dem Cap de Goury. Mit Wow-Stränden, wunderschönen Granitdörfern und weiten Küstenwegen. Die Region gehört zu den ursprünglichsten der Normandie. Ein Muss ist der Vauban-Turm auf der Ile Tatihou vor der Ostküste der Halbinsel, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.



Hebriden und Orkneys: Entdeckungsreise auf Gälisch

70 hügelige Miniinseln vor der Nordwestküste Schottlands – auch die Hebriden und Orkneys sind alles andere als ein Massenziel. Und umso attraktiver für Entdecker. Nur 20 der Inseln sind bewohnt, viele Einheimische sprechen noch Gälisch, sind stolz auf ihre Traditionen und den großen Tier- und Pflanzenreichtum ihrer Heimat. Die kleine Wikinger-Gruppe taucht tief ins Inselglück ein, wandert durch mystische Hochmoore und unberührte Wildnis, zu schroffen Gipfeln und entlang einsamer Küstenstreifen.



Asturien: kleine Region, großes Wanderparadies

Asturien im grünen Nordwesten Spaniens ist klein, aber ein riesiges Wanderparadies. Sportliche Naturfans erobern die Bergwelt der Picos de Europa. Entdecken Gebirgsseen, relaxen an den Stränden der tosenden Atlantikküste. Und genießen das echte Spanien, das nirgendwo auf der Iberischen Halbinsel ursprünglicher ist-



Nordportugal: grüne Naturwunder

Auch der grüne Norden Portugals mit seinen unbekannten Naturwundern ist genial für den Aktivurlaub. Wikinger Reisen wandert mit Outdoorfans über die atemberaubende Hängebrücke im Geopark Arouca und durchs idyllische Urtigosatal. Per Solarboot tuckert die kleine Gruppe durchs Haff rund um Aveiro – Stadt der Kanäle und Brücken. Ein Besuch in der Portweinmetropole Porto rundet das Aktiv- und Erlebnisprogramm ab.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



5326 - Wanderreise durch die schottischen Highlands: 10 Tage ab 3.345, Juni bis August, min. 12, max. 20 Teilnehmer

6731 - Cotentin – Küstenwandern in der Normandie: 8 Tage ab 1.860 Euro, Juni bis September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6157 - Wanderbares Asturien – Naturparadies zwischen Picos & Meer: 10 Tage ab 1.598 Euro, Juni bis September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6302 - Unbekannte Naturwunder im Norden Portugals: 9 Tage ab 1.880 Euro, Juni und September, min. 8, max. 20 Teilnehmer