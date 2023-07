Abenteuer, Adrenalin, Auspowern – in den Alpen, am Atlantik, am Annapurna

Trekkings und Bergwanderungen – das ultimative Naturerlebnis für Sportliche

Sich so richtig auspowern. Und dann am Puls der Natur die große Ruhe spüren – mitten in der Gipfelwelt. Trekking und Bergwandern ist Lebensgefühl und Leidenschaft. Wikinger Reisen bringt Outdoorfans im Herbst auf Hochtouren: Sie erklimmen Dolomitenpfade, den Amalfi-Panoramaweg, luftige Küstenwege über dem tosenden Atlantik. Oder starten das ultimative Abenteuer an Annapurna und Everest.



Amalfi-Panoramaweg: Zitronenduft und Vesuvblick

Der Duft aus dem Zitronenhain erfrischt, steile Küstenpfade über den Golf von Sorrent begeistern, der Blick zum Vesuv beflügelt. Trekker erobern gemeinsam den Amalfi-Panoramaweg. Hoch über dem Meer tauchen sie in eine andere Welt ein: Macchia, Mischwald, stille Dörfer und gurgelnde Bäche bilden die beruhigende Kulisse für die körperliche Herausforderung.



Madeira: Inselflair trifft Trekkerglück

Inselflair trifft Trekkerglück. Auf Madeira gehts sportlich quer übers Eiland. Wer diese 3-Stiefel-Tour machen möchte, sollte konditionsstark und schwindelfrei sein. In fünf Etappen trekken Outdoorfans zum Ostkap, auf den Pico Ruivo und durch die Bergwelt im Herzen der Insel.



Mount Everest und Annapurna: Schon der Anblick macht euphorisch

Lebenstraum Mount Everest. Ganz hinauf muss gar nicht sein, schon der Blick auf Nepals Achttausender macht euphorisch. Die Wikinger-Trekkinggruppe ist auf einsamen Pfaden unterwegs, übernachtet in Berghotels, spürt das pure Leben auf einer Ökolodge. Und genießt bei Tag und Nacht atemberaubende Panoramen mit Annapurna und Everest.



Dolomiten: Bergwandern auf abgeschiedenen Pfaden

Für Bergwanderer haben die Scouts des Aktiv- und Erlebnisspezialisten abgeschiedene Dolomitenpfade aufgespürt. Etwa im Defereggengebirge, in den Karnischen Alpen und im unberührten Kristeinertal. Natürlich geht es auch zu den legendären Drei Zinnen. Komfortabler Ausgangsort ist ein Vier-Sterne-Hotel in Anras.



Mallorca: mediterrane Gipfeltouren

Das andere Mallorca im Nordwesten ist nicht nur authentisch, sondern auch gebirgig – für die mediterranen Gipfeltouren brauchen Bergwanderer ebenfalls Kondition und Trittsicherheit. Zur Belohnung gibt es wilde Steilküsten, mächtige Pässe und Canyons, den Puig Tomir und abenteuerliche Schluchtenwege. Und ein komfortables Hotel, von dem man zu Fuß zum nächsten Strand kommt.



More about … Trekkings und Bergwanderungen



Vier Fragen an den Trekking-Experten Darek Wylezol:



Trekking oder Bergwanderung – was ist der Unterschied?

Bei Wikinger Reisen definieren wir folgendermaßen: Trekker sind von Ort zu Ort unterwegs. Bergwanderer unternehmen ihre Touren von einem – oder auch mehreren – Standorten aus. Sportlich und herausfordernd ist beides.



2-3 Stiefel oder 3 Stiefel – welche Anforderungen stecken dahinter?

2-3 Stiefel steht für durchschnittlich sechs Stunden Gehzeit und bis zu 1.000 Meter Höhenunterschiede. Manche Wanderungen können etwas einfacher sein, andere auch etwas schwieriger. In der 3-Stiefel-Kategorie haben wir durchschnittlich sieben bis acht Stunden Gehzeit, sind oft im steilen und rauen Gelände unterwegs und meistern lange, steile Aufstiege. Auch mal schwierige Gipfel- und Gratüberschreitungen.



Wie groß sind die Trekkinggruppen?

Zwischen sechs und maximal 14 Teilnehmer gehen gemeinsam auf Tour.



Welchen Trekkingrucksack braucht man?

Bei uns reicht in der Regel ein Tagesrucksack mit 25 bis 30 Litern Volumen, da unsere Trekkings einen Gepäcktransport enthalten.



