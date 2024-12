2025: Dem Glück auf der Spur …

Glück fürs neue Jahr – davon kann man gar nicht genug haben. Erst recht in diesen schwierigen Zeiten. Warum dem Glück nicht einfach hinterherreisen … hier kommen ein paar Vorschläge:



Die glücklichen Finnen besuchen

Finnland gilt bei vielen als glücklichstes Land der Welt. Glücksfaktoren sind u. a. hohes soziales Vertrauen, ein gutes Bildungssystem und eine große Naturverbundenheit. Kein Wunder, das Land ist ein echtes Landschaftsparadies. Wer Lust auf jede Menge Glücksmomente in purer Natur hat, geht einfach zwischen Fjells und Seen auf Entdeckungstour.



Tierischen Glücklichmachern begegnen

Tierisch schöne Begegnungen sind wahre Glücklichmacher. Beim Anblick von Big Five und Co. in freier Wildbahn laufen die Glückshormone zur Hochform auf. Auch Delfine gelten als Glücksbringer – mit etwas Glück begegnet man ihnen unter anderem auf Madeira und La Gomera.



Gipfelglück erleben

„Ich habe es geschafft – wir sind oben!“ Gipfelglück erfüllt die Seele und macht hochzufrieden. Das Gefühl der großen Freiheit erfasst jeden, es motiviert und setzt Kräfte frei. Alpentrips liefern damit die beste Voraussetzung für wahre Höhenflüge im Alltag.



Die Inseln der Glückseligkeit genießen: Kapverden

Die Kapverdischen Inseln sind eng mit dem Glück verbunden. Hintergrund ist die Zugehörigkeit zur Region „Makronesien“, der Name bedeutet übersetzt „Inseln der Glückseligkeit“. Glücksfaktoren für Reisende sind u. a. Natur, Kultur, Klima, Gastfreundschaft und das große Potenzial für Outdooraktivitäten.



Bruttonationalglück in Bhutan: ein Stück vom Glück mitnehmen

In diesem Staat gibt es tatsächlich ein Bruttonationalglück – dazu gehören: eine sinnvolle Regierungsführung, nachhaltige sozioökonomische Entwicklungen, die Bewahrung kultureller Werte und der Umweltschutz. Wer Bhutan entdeckt, nimmt vielleicht ein Stückchen von diesem Glück mit nach Hause.



Reisetermine und -preise 2025, z. B.



Die glücklichen Finnen besuchen:

5265 - Dem Glück der Finnen auf der Spur: 8 Tage ab 2.595 Euro, August und September, min. 10, max. 16 Teilnehmer



Tierischen Glücklichmachern begegnen

1322 - Glanzstücke des südlichen Afrikas: 23 Tage ab 5.958 Euro, März bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

6414 - Madeira für Alleinreisende: 8 Tage ab 2.260 Euro, Februar bis Mai, August und Oktober, min. 8, max. 19 Teilnehmer

6215T - Bergdörfer und Zauberwald: 8 Tage ab 1.548 Euro, März bis Mai und August bis November, min. 8, max. 14 Teilnehmer



Gipfelglück erleben

5447 - Rund um Klosters und Davos – die schönsten Höhenwege: 8 Tage ab 1.265 Euro, Juni bis September, min. 8, max. 20 Teilnehmer

5463 - Immer auf der Höhe – Panoramawandern im Montafon: 8 Tage ab 1.439 Euro, Juli bis September, min. 8, max. 16 Teilnehmer



Inseln der Glückseligkeit genießen

1212 - Cabo Verde – Wanderparadiese im Atlantik: 14 Tage ab 3.248 Euro, Februar, März und September bis Dezember, min. 6, max. 14 Teilnehmer

1215 - Bom dia Santiago und São Nicolau!: 12 Tage ab 2.865 Euro, Januar, Februar, Oktober und November, min. 6, max. 14 Teilnehmer



Das Bruttonationalglück in Bhutan hautnah erleben

3327 - Legendenumwobene Königreiche: 18 Tage ab 4.465 Euro, Februar, März und September bis November, min. 6, max. 16 Teilnehmer

