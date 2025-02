WIFO GmbH mit TOP 100-Award ausgezeichnet

WIFO GmbH hat den TOP 100-Award 2025 in der Unternehmenskategorie bis 50 Mitarbeiter gewonnen. Um dies zu erreichen, wurde WIFO in fünf Kategorien untersucht: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Das Unternehmen konnte die Fachjury überzeugen und darf deshalb seit dem 1. Februar das Siegel TOP 100 tragen. Damit gehört WIFO zu den Top-Innovatoren in Deutschland.„Statt den neusten Trends hinterherzulaufen, habe wir eine Firmenkultur aufgebaut, in welcher wir selbst zum Trendsetter werden, indem wir innovative Services und Produkte auf den Markt bringen. Zusammen mit unseren beiden Geschäftsführern Sven Burkart und Christian Wetzel, haben wir in den letzten Monaten und Jahren WIFO strategisch neu ausgerichtet und das Management erweitert. Dazu zählt auch eine eigenständige Rolle des Innovationskoordinators. Mit ihm stellen wir sicher, dass unsere Ideen noch besser auf dem Markt angepasst sind, was sich auch beim Umsatz und Ertragszahlen widerspiegelt. Aktuelles Beispiel ist, wie wir mit KI den Makleralltag einfacher und effizienter gestalten können. Über den TOP 100-Award freuen wir uns besonders, da es für ein kleineres Unternehmen eine große Investition darstellt, innovatives Arbeiten zu fördern. Doch die Ergebnisse geben uns recht und mit der Auszeichnung fühlen wir uns weiter bestärkt innovatives Handeln voranzutreiben“, sagt Patrick Edelmann, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung WIFO GmbH.Grundlage von TOP 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke leitet. Im Auftrag von compamedia, dem Veranstalter des Wettbewerbs, analysierten er und sein Team die Innovationsstärke der Teilnehmer anhand von mehr als 100 Prüfkriterien. Im Kern geht es bei der TOP 100-Analyse darum, ob Innovationen das Ergebnis eines strukturierten Innovationsmanagements in den Unternehmen sind – oder ob sie eher zufällig entstehen (die Prüfkriterien sind unter www.top100.de/pruefkriterien einsehbar).Um allen Teilnehmern die gleichen Chancen zu ermöglichen, wird das TOP 100-Siegel stets in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der aktuellen Runde – TOP 100 findet bereits seit 32 Jahren statt – bewarben sich 364 Mittelständler. Davon waren 262 erfolgreich und führen seit 1. Februar das TOP 100-Siegel 2025. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.Am 27. Juni kommen alle Top-Innovatoren des Jahres 2025 in der Rheingoldhalle in Mainz zur Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Dort wird der Wissenschaftsjournalist und Mentor von TOP 100 Ranga Yogeshwar WIFO zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren.Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial zum TOP 100-Wettbewerb finden Sie im Internet unter www.top100.de/presse