WIFO GmbH ist einer der fairsten Maklerpools Deutschlands

WIFO GmbH wurde von 1372 Versicherungsmaklern in den Kategorien „Zentrale Vertriebsberatung“, „Maklerbetreuung“, „Produkte“ und Betriebsablauf mit „Sehr Gut“ und in den Kategorien „Angebots- und Verkaufssoftware“ und „Datenlieferungseffizienz“ mit „Gut“ bewertet. Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis von „Gut“. Das Urteil „Gut“ ergibt sich bei einer überdurchschnittlichen Bewertung. Somit ist WIFO GmbH einer der fairsten Maklerpools Deutschlands und konnte in 4 von 7 Kategorien das beste Ergebnis „Sehr Gut“ erzielen. Initiatoren der Umfrage waren FOCUS-MONEY und ServiceValue."Wir sind sehr stolz auf diese Ergebnisse, die zeigen, dass wir die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Makler erfüllen und übertreffen. Mit 85 von maximal 100 Punkten spielen wir ganz oben mit. Es haben nur 3 Punkte bis zum Gesamtergebnis „Sehr Gut“ gefehlt. Diese Herausforderung nehmen wir an und werden nächstes Jahr auf dem Treppchen stehen", sagt Sven Burkart, Geschäftsführer von WIFO GmbH. "Wir arbeiten ständig daran, unsere Leistung zu verbessern und unseren Partnern innovative Lösungen zu bieten, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir danken allen Maklern, die an der Umfrage teilgenommen und für uns abgestimmt haben, für ihr Vertrauen und ihre Loyalität."Eine Online-Befragung von ServiceValue hat die Meinungen von 1372 Versicherungsmaklern ausgewertet, welche im Zeitraum von Mai bis Juni 2024 5956 Beurteilungen abgegeben haben. Jeder Makler konnte höchstens einen Versicherer pro Kategorie sowie einen Maklerpool bewerten. Basierend auf den abgegebenen Bewertungen berechneten die Analysten normalisierte Indexwerte zwischen null und hundert. Maklerpools, die überdurchschnittlich abschnitten, erhielten die Bewertung „Gut“. Für Werte über dem Durchschnitt der mit „Gut“ Beurteilten gab es das Prädikat „Sehr Gut“. Insgesamt wurden 49 Versicherer und elf Maklerpools in Bezug auf 30 Service- und Leistungsmerkmale analysiert und in sieben Kategorien eingeteilt, um die Leistungen der Anbieter in verschiedenen Bereichen transparent zu machen. Folgende Kategorien wurden bewertet:Reaktionsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz, Gesprächsatmosphäre, BearbeitungsgeschwindigkeitVerfügbarkeit, Kompetenz, BefähigungAngebot, Qualität, Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, PrämiensystemeAngebot, Durchführung, Effizienz, interaktive TrainingsmöglichkeitenKompatibilität, Praktikabilität, interaktive Mitbewerbervergleiche, Aktualisierungen, Service-AppsVollständigkeit des Daten- und Dokumentenimports, Qualität der Maklerpost, AutomatisierungRationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Betreuung der Bestandskunden, Policierung, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung, Umgang mit BeschwerdenDie Pressemitteilung finden Sie auch unter: WIFO GmbH ist einer der fairsten Maklerpools Deutschlands Weitere Informationen und Materialen zur WIFO finden Sie im WIFO-Presseportal: WIFO Presseportal