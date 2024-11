WIFO GmbH ist Branchensieger in der Studie „Höchste Qualität 2024“

WIFO GmbH freut sich bekanntzugeben, dass sie in der Studie "Höchste Qualität 2024" des F.A.Z.-Instituts, eine Tochterfirma der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.), und ServiceValue, einer Analyse- und Beratungsgesellschaft, die sich auf Servicequalität spezialisiert hat, mit der Maximalpunktzahl von 100 Punkten den ersten Platz erreicht hat und somit Branchensieger im Bereich Maklerpools ist.Sven Burkart, Geschäftsführer der WIFO GmbH, kommentiert: "Wir sind sehr glücklich und stolz, dass unsere harte Arbeit und unser Engagement für höchste Qualität auf diese Weise anerkannt wurden. Diese Auszeichnung ist ein großartiger Erfolg für unser gesamtes Team. Es ist eine Ehre, bei einer so renommierten Umfrage den ersten Platz zu belegen und als Branchensieger im Bereich Maklerpools ausgezeichnet zu werden. Wir werden weiterhin alles daransetzen, unseren Verbundpartnern die bestmögliche Qualität in allen Bereichen zu bieten."Mit dem ersten Platz in der F.A.Z.-Institut-Studie "Höchste Qualität 2024" setzt WIFO ein deutliches Zeichen in der Branche. Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur unser Engagement für höchste Qualitätsstandards, sondern auch unsere Fähigkeit, kontinuierlich exzellente Services und Produkte zu erbringen.Das Ergebnis finden Sie auch hier: Ergebnis "Höchste Qualität" Maklerpools Die Datenerhebung für die Studie "Höchste Qualität 2024" erfolgte in zwei Stufen. In der ersten Stufe, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 30. September 2024 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen nach Erwähnungen von Unternehmen in Verbindung mit bestimmten Eventtypen durchsucht. Diese Eventtypen umfassten Qualität, Produkt & Service, Kundenzufriedenheit, Innovation, ökologische Nachhaltigkeit und Weiterempfehlung. In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die gesammelten Daten mit Hilfe Künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Zusätzlich zum Social Listening wurde an die Unternehmen ein strukturierter Online-Fragebogen zur Selbsteinschätzung verschickt.Die Auswertung der Studie basierte auf einem Punktesystem. Im Webmonitoring wurden Punkte für die einzelnen Eventtypen aufgrund des Tonalitätssaldos und der Reichweite vergeben. Der Eventtyp "Qualität" wurde zu 25 Prozent gewichtet, alle weiteren zu 15 Prozent. In den Fragebögen wurde für jedes der untersuchten Unternehmen anhand der einzelnen Themenblöcke die Gesamtpunktzahl durch Addition der Einzelpunktzahlen pro Frage ermittelt und anschließend normiert. Beide Punktwerte wurden miteinander verrechnet und branchenintern zu einem finalen Punktwert zwischen 0 und 100 normiert. Unternehmen, die überdurchschnittliche Punktwerte in der Gesamtwertung erreichten, erhielten die Auszeichnung "Höchste Qualität 2024".