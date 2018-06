Innovation: WIFO läutet das digitale bAV-Geschäft ein

Die bAV fördert die Mitarbeiterbindung. Arbeitnehmer haben sogar einen gesetzlichen bAV-Anspruch, der nicht von allen Arbeitgebern erfüllt wird, weil die bAV-Abwicklung sehr aufwändig und kompliziert ist bezüglich Beratung, Abwicklung, Verwaltung und Kommunikation. Deshalb stockt das bAV-Geschäft, obwohl das Produkt am Markt stark nachgefragt ist. Jetzt bietet WIFO als erster Anbieter am Markt eine Lösung zur digitalen bAV-Geschäftsabwicklung, die sich bereits in der Praxis bewährt hat. Die digitalen bAV-Prozesse reduzieren die Makler-Aufwände massiv und verdoppeln die Abschlussquoten!Die bAV-Beratung erfolgt effizient per Mausklick. Digitale Beratungsprozesse ersetzen klassische Verkaufsgespräche. Die Arbeitnehmerberatung findet komplett digital statt. WIFO Verbundpartner können damit ab sofort ihre bAV-Geschäfte digital abwickeln.Zunächst wird die passende bAV-Lösung im System eingerichtet. Das digitale System steuert die individuelle Beratung und führt alle am Prozess beteiligten Personen schrittweise durch das Programm. Der interaktive Videoplayer ersetzt die aufwändige, persönliche Arbeitnehmerberatung vollständig, indem alle relevanten Inhalte als systematisches Beratungsgespräch präsentiert und dokumentiert werden. Jeder Arbeitnehmer bestimmt autonom den Zeitpunkt seiner Beratung, die ohne jeglichen Verkaufsdruck und Einflussnahme auf betriebsinterne Prozesse erfolgt. Traditionelle Aufwände für Infoveranstaltungen und Einzelberatungen im Betrieb entfallen komplett. Das bAV-Geschäft wird für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Makler individuell, digital und automatisiert gesteuert.Arbeitgeber erfüllen damit ihre unternehmerische Verpflichtung: Sie können die bAV zur Mitarbeiterbindung einsetzen - ein wichtiger Vorteil im Wettbewerb um gute Mitarbeiter. Die Personalabteilung wird durch die digitale bAV-Lösung entlastet. Makler können große bAV-Geschäfte abwickeln - ohne viel Zeit durch monatelange Aufwände in die Beratung und Abwicklung zu verschwenden. Großkundenprojekte können binnen 14 Tagen abgewickelt werden! Die Mitarbeiter profitieren in der betrieblichen Altersvorsorge durch steuerliche Vorteile. So profitieren alle Beteiligten von der Innovation zur Digitalisierung im bAV-Bereich.Die Wifo Praxisbeispiele belegen, dass die branchenüblichen Beratungs-, Abschluss- und Policierungsprozesse um ca. 80 % effizienter und somit kostengünstiger umgesetzt werden und alle Beteiligten mit dem Projekt mehr als zufrieden sind. Die HFO-Gruppe hat WIFO mit der bAV-Beratung beauftragt. Das beim Abschluss digital hinterlegte bAV-Produkt kam von der Allianz als Produktgeber. Die Zeitdauer der kompletten Arbeitnehmerberatung mit dem bAV-Tool belief sich auf zwei Wochen. Die Software wurde zeitgleich bei neun verschiedenen Standorten eingesetzt für 112 bAV-berechtigte Mitarbeiter. Keiner davon hat durch persönliche Beratung eine Minute von der Arbeitszeit verloren, denn die Beratung und der Abschluss erfolgten durchgängig, komplett und vollständig über den Videoplayer.Herr Achim Hager, Geschäftsführer der HFO Telecom GmbH, meint dazu:Weitere Projekte befinden sich in der Planungs- und Umsetzungsphase. Gesellschaften und Makler können die digitale bAV-Software über die WIFO nutzen: www.wifo.com