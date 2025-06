Weihnachtsfeier im Jagdschloss Platte in Wiesbaden

Weihnachtsfeiern sind in Unternehmen meist ein unliebsames Thema, dem erst kurz vor knapp Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mit einer besonderen Aktion lädt die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, Betreiber der Eventlocation Jagdschloss Platte, dazu ein die Planung dieser Feierlichkeiten frühzeitig anzugehen und trotz steigender Temperaturen bereits jetzt an die winterliche Jahreszeit zu denken. Für den Zeitraum von Dezember 2025 bis Februar 2026 können Unternehmen, die frühzeitig planen, das Jagdschloss Platte in Wiesbaden für Events, wie Weihnachtsfeiern oder Jahresauftaktveranstaltungen, zu einem Vorzugspreis von 3.200 € - anstatt regulär 5.750 € – buchen. Und das inklusive der einmaligen Kulisse hoch oben auf der „Platte“, umgeben von Natur und Wald.Denn ein besonderes Highlight im Jagdschloss Platte sind gerade die Winterevents, wie Weihnachtsfeiern und Jahresauftaktveranstaltungen: Auf rund 500 Höhenmeter gelegen stehen hier die Chancen gut, dass hier sogar eine stimmungsvolle, „weiße“ Weihnachtsfeier im Schnee gefeiert werden kann. Umgeben von Wäldern und Wiesen ist der Blick auf und aus dem Jagdschloss Platte dann besonders malerisch.Während es also draußen kalt und winterlich ist, kann man es sich im Jagdschloss dagegen gemütlich machen – es befindet sich alles, was es für ein gelungenes Event benötigt, kompakt innerhalb des atmosphärischen Gemäuers. Prinzipiell besteht also keine Notwendigkeit nach draußen zu gehen oder die Szene noch einmal zu wechseln. Es sei denn, man möchte seine Gäste draußen zu einem gemeinsamen Glühwein empfangen – hier können Feuerschalen, ein kleiner Glühweinstand aus Holz und Lichterketten ein besonders stimmungsvolles Bild für eine gelungene Weihnachtsfeier oder eine Jahresauftaktveranstaltung geben. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt: Ob es ein besonderes Fotosetting mit Schlitten und echten Rentieren oder eine Runde Schlittenfahren als abwechslungsreiche Aktivität für die Gäste sein sollen. Und abgerundet wird das Gesamtbild von einem stimmungsvollen Beleuchtungskonzept, dass das Jagdschloss Platte innen wie von außen besonders in Szene setzt.Das Jagdschloss Platte ist ein atmosphärischer und zugleich hochmoderner Veranstaltungsort und gerade deshalb eine beliebte Location gerade für diverse Firmenevents. Als Renaissancebau aus dem Jahr 1826 und einstigem Herbstwohnsitz der herzoglichen Familie von Nassau, wurde das Jagdschloss Platte im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört. Doch die moderne Architektur schuf aus den Ruinen eine Eventlocation mit Charakter und einmaliger Atmosphäre: Das imposante Glasdach sorgt für lichtdurchflutete Räume und verleiht dem historischen Bauwerk in Kombination mit dem freiliegenden Mauerwerk den modernen Twist. Umgeben von Wald und Wiesen sowie der wundervolle Panoramablick auf Wiesbaden und Umgebung runden dieses Location-Highlight ab. Hoch oben auf der bewaldeten „Platte“ liegt das Jagdschloss Platte zwar mitten im Grünen, ist aber gleichzeitig hervorragend über die Platter Straße aus Wiesbaden kommend angebunden.Das Schloss eignet sich aufgrund seiner zwei offenen Etagen und verschachtelten Räumlichkeiten auch für kleinere Gesellschaften ab 50 Personen bis hin zu großen Feiern mit 600 Gästen und wird auch deshalb ausschließlich exklusiv gebucht. Besonders geschätzt wird von Veranstaltenden die kreative Freiheit durch die Bauweise des Schlosses. Das Jagdschloss arbeitet mit einer Auswahl an Dienstleistern zusammen, die das Schloss gut kennen. Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit einer freien Auswahl in allen Dienstleistungs-Bereichen.Weitere Informationen unter: https://jagdschloss.wiesbaden.de/business-events/ihre-winterveranstaltung-zum-vorzugspreis