Touristische Destination WIESBADEN RHEINGAU und Wiesbadener Kongresshäuser auf der ITB Berlin vom 7. – 9. März 2023 kennenlernen

Die ITB in Berlin, die weltgrößte Reisemesse und -konferenz ist endlich wieder persönlich er-lebbar und bringt mit Fokus auf Fachbesuchende vom 7. bis 9. März 2023 führenden Köpfe der globalen Reiseindustrie zusammen und zeigt wegweisende Trends und Möglichkeiten für die nächsten Jahre auf.



Das Team der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH steht Ihnen mit viel Fachkompetenz aus Wiesbaden im Bereich Beratung zu touristischen Dienstleistungen und zu Tagungs- und Kongressmöglichkeiten sowie Platzierung Ihrer Business Formate in unseren drei Wiesbadener Veranstaltungshäusern zur Verfügung. Darüber hinaus gibt Christiane Seelgen, Prokuristin der WICM GmbH, gemeinsam mit Marco Oelschlegel von Visit Berlin und GCB-Geschäftsführer Matthias Schultze auf dem ITB MICE Track (9. März/11.15 Uhr/Hall 3.1 Green Stage) echtes Insiderwissen zu den neuesten Trends und Branding-Strategien auf dem MICE-Markt weiter. Die drei Veranstaltungsexperten zeigen auf, wie Destinationen die neuesten Trends nut-zen, um sich auf dem MICE-Markt zu differenzieren, und verraten, wie Veranstaltungsplanende mit Branding ein nachhaltiges Wachstum erzielen können (Anmeldung nicht nötig).



Passend zu den Neuerungen der ITB verändert sich in diesem Jahr auch die Präsenz der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH und des Hessen Tourismus auf der Messe. Ein neues Standkonzept sieht reichlich Raum für persönliche Gespräche vor, ganz im Sinne des B2B-Fokus. Der Tourismus in Hessen tritt als eine vereinte Markenfamilie auf und rückt als solche näher zusammen. Unter diesem Dach präsentiert sich auch die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH gemeinsam mit der Destination WIESBADEN RHEINGAU als Partner von Hessen Tourismus. Der neue Messestand ist „typisch hessisch“. Kulinarisches wie Ahle Wurscht, übrigens kürzlich von der EU zur regionalen Marke erklärt, Zwiebelkuchen und vieles mehr kann am Messestand mit allen Sinnen erlebt werden. Eine neue progressive Webapp für Wiesbaden wird in Kooperation mit dem Start-up „plazy“ auf der Aktionsfläche am ITB-Stand vorgestellt (8. März/14 Uhr; 9. März/11 Uhr). Plazy steht für lazy planning und ist das neue digitale Planungstool für Individualreisen nach Wiesbaden. So können sich potentielle Wiesbaden-Besucherinnen und Besucher zukünftig ihre ganz persönlichen Tipps zusammenstellen und erhalten damit eine individualisierte Travel Agenda.



Reservieren Sie hier für die ITB Berlin vom 07. – 09.-03.2023 Ihren Termin für ein persönliches Treffen mit uns und lernen Sie u.a. das neue Format „Business Festival“ - perfekt inszenierbar - in einer unserer Green Globe-zertifizierten Location im Herzen von Wiesbaden, kennen! Sie finden uns in Halle 6.2a