Startschuss für nachhaltige Eventförderung in Wiesbaden

Klimafreundliche Mobilität: Entlastung der Straßen und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes

Kostenersparnis für Veranstaltungs-teilnehmer: Kostenfreie Tickets zur Anreise erhöhen die Attraktivität Ihrer Veranstaltung

Positive Außenwirkung: Positionierender Veranstaltung als Vorbild für eine durchdachte, nachhaltige Veranstaltungsorganisation

In Zeiten des, in denen Firmen und Agenturen in die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen einsteigen müssen, setzt die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM GmbH) ein Zeichen für. Mit der neu ins Leben gerufenenunterstützt die WICM GmbH Veranstaltungsplanende dabei, ihre Events nicht nur erfolgreich, sondern auch umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten.Die Veranstaltungsbranche steht vor der Herausforderung, nachhaltige Events zu realisieren, die Erwartungen ihrer Teilnehmenden und Partner zu erfüllen, aber auch zu dokumentieren, was eingespart wird. Die richtige Wahl der Destination und Location spielt hierbei eine entscheidende Rolle und dasist eines der wichtigsten Faktoren, wenn es um Umweltverträglichkeit und CO² Emissionen geht. Wiesbaden, im Großraum Frankfurt gelegen, 20 min vom Flughafen und in Laufnähe zum Konferenzort RheinMain CongressCenter (RMCC), bietet eine der nachhaltigsten Veranstaltungslocations Deutschlands, die auf allen Ebenen höchste Umweltstandards erfüllt. Das RMCC ist mit dem Platinzertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet und, zusammen mit dem Kurhaus Wiesbaden, durch Green Globe zertifiziert.Mit derermöglicht die WICM GmbH Veranstaltungsplanenden ein: Am ersten Veranstaltungstag erhalten alle Teilnehmenden kostenfreie Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und haben so die Möglichkeit innerhalb des großflächigen Verkehrsverbundes nach Wiesbaden, ins RMCC anzureisen. Das trägt zu einer erheblichenbei.„Durch die Bereitstellung der geförderten und damit für den Teilnehmer kostenlosen Nahverkehrstickets wollen wir dem Veranstalter einen weiteren Baustein an die Hand geben, um die Veranstaltung nachhaltiger zu planen. Gleichzeitig geben wir den Teilnehmenden die Möglichkeit, Wiesbaden auf umweltfreundliche Weise zu erkunden – eine Win-Win-Situation für alle“, so Christiane Seelgen, Prokuristin beider WICM GmbH.Der CO₂-Ausstoß bei der Anreise zu Veranstaltungen zählt zu den größten Verursachern von Emissionen bei Veranstaltungen. So verursacht eine 200 km lange Anreise pro Person etwa 100 kg CO₂. Mit der Wiesbadener Kongressförderung leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag zur Senkung dieser Werte und unterstützt Veranstalter dabei, nachhaltige Konzepte umzusetzen.Die Vorteile im Überblick:Agenturen und Firmen, die noch nicht in Wiesbaden Veranstaltungsplanende sind eingeladen, ihre nächste Veranstaltung in Wiesbaden zu realisieren und von der Wiesbadener Kongressförderung zu profitieren. Nachhaltige Events sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern schaffen auch bleibende Eindrücke – und das zu umsetzbaren Kosten.Um die tatsächlichen Werte und Einsparungen einer Veranstaltung zu ermitteln, steht ein On-line Kalkulationsrechner unter CO2-Rechner für Ihre Veranstaltung | RMCC zur Verfügung.Mehr zur nachhaltigen Veranstaltungsplanung in Wiesbaden unter: Nachhaltigkeit in Wiesbaden | Convention Wiesbaden