Reisefachleute tagen in Wiesbaden und erkunden den Facettenreichtum der Stadt

Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist Gastgeber der Jahrestagung des Bundesverbandes der Deutschen Incoming-Unternehmen (BVDIU), der im Rahmen seiner zweitägigen Versammlung vom 26. – 27. Januar 2023 im neuen Veranstaltungsort „heimathafen im Alten Gericht“ sowie im IntercityHotel Wiesbaden tagt. Der BVDIU, der seinen Sitz in Berlin hat, ist ein Zusammenschluss von Incoming-Unternehmen und Destination Management Companies (DMC), deren gemeinsames Ziel die Vernetzung mit allen relevanten Akteuren im Deutschlandtourismus ist. Incoming-Unternehmen sind Spezialisten innerhalb des Reisesektors, die touristische Dienstleistungen im Inland einkaufen und sie als Großhändler in Form von Paketen oder Einzelleistungen an Reiseunternehmen im In- und Ausland verkaufen. „Wir freuen uns, dass der Verband seine Jahrestagung in Wiesbaden veranstaltet und die Reisespezialisten damit auch die Gelegenheit haben, den Facettenreichtum unserer Stadt kennenzulernen“, sagt Wiesbadens Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger. Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM GmbH), die die Jahrestagung in Kooperation mit der Dachmarke Deutsche Hospitality, zu der das IntercityHotel Wiesbaden gehört, ausrichtet, ist seit 2020 Mitglied im Bundesverband der Deutschen Incoming-Unternehmen.



„Ein gutes Netzwerk zu den Incoming-Unternehmen ist wichtig, um Gäste und Reiseunternehmen vermehrt auf die Landeshauptstadt aufmerksam zu machen. Wir nutzen die Möglichkeit, uns mit den teilnehmenden Agenturen zu branchenspezifischen Themen auszutauschen“, unterstreicht WICM-Geschäftsführer Martin Michel. Die WICM GmbH bewirbt die Stadt Wiesbaden aktuell vor allem in den Auslandsmärkten USA, Österreich, Schweiz, den Benelux-Ländern, Skandinavien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um Touristen für Reisen in die Landeshauptstadt zu gewinnen.



„Mit ihrem vielseitigen Angebot an Kultureinrichtungen sowie der zentralen Lage im Rhein-Main-Gebiet ist Wiesbaden ein ideales Reiseziel für Touristen. Gleichzeitig stellt die Landeshauptstadt mit ihren Locations eine Top-Adresse für Tagungen, Kongresse, Messen und Events dar. Diese Faktoren spielen für Veranstaltungsplanende eine große Rolle, wenn es um die Auswahl einer Destination für einen Kongress oder eine Tagung geht“, betonen Hinninger und Michel.



Im Verlauf der Jahrestagung des BVDIU wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an einem Kennenlern-Stadtrundgang teilnehmen und die Sektmanufaktur Henkell Freixenet, einem wichtigen Partner, besuchen, der Kongress-Standort anhand einer Präsentation und einer Besichtigung des RheinMain CongressCenter vorgestellt. Hier findet auch das Abendprogramm statt, so dass die Teilnehmenden schon mal in den Genuss einer Veranstaltung im RMCC kommen. „Wir sind sehr glücklich, in diesem Jahr zu Gast in Wiesbaden sein zu dürfen. Unser Programm findet in verschiedenen Locations statt, das ist ideal, um unseren Mitgliedern das breite Spektrum an einerseits Kultur- und touristischen Einrichtungen und andererseits an Optionen zur Durchführung einer Tagung vorstellen zu können“, freut sich BVDIU-Präsident Jens Blaumeier auf die Tagung in Wiesbaden.



Darüber hinaus wird auch die Destination WIESBADEN RHEINGAU vorgestellt: Die Gründung dieser Destination genießt die besondere Aufmerksamkeit der Tourismusbranche, weil die Verbindung von Stadt und Land eine zunehmend wichtigere Rolle im Tourismus spielt und sich bei Reiseveranstaltern und Gästen steigender Beliebtheit erfreut.