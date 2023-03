Nächster Convention Wiesbaden Campus behandelt das The-ma „Business-Festivals“ im Alten Gericht

Digitale Teilnahme möglich

Der klassische Kongress und altbewährte Business-Formate weichen zunehmend Veranstaltungen mit Infotainment und Interaktionsmöglichkeiten für die Teilnehmenden, Messestände haben Erlebnischarakter und Experten-Talks ersetzen Einzel-Vorträge. Die Erlebbarkeit von Informationen statt reiner Wissensvermittlung rückt in den Vordergrund. Da die Digitalisierung Informationen jederzeit und von überall abrufbar macht, liegt der Zweck von Events zunehmend darin, Informationen erlebbar zu machen, Trends einzusortieren und für Themen und Produkte zu begeistern. Ein besonders positives Beispiel dieser Art von Veranstaltungen ist das OMR Festival in Hamburg, welches 2022 rund 70.000 Teilnehmer verzeichnen konnte, knapp 20.000 mehr als in den Jahren vor der Pandemie. Das OMR gilt als Paradebeispiel für eine B2B Veranstaltung, die das Programm festivalisiert hat und mittlerweile auch über die Online-Branche hinaus wegen des besonderen Erlebnischarakters bekannt ist.



Dieser Entwicklung trägt der Convention Wiesbaden Campus, der von der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH veranstaltet wird, in seiner achten Ausgabe unter dem Motto „Business-Festivals – Transformation von klassischen Kongressen“ Rechnung. Am Donnerstag, den 30. März 2023, ab 16.00 Uhr diskutiert das Team von Convention Wiesbaden gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Agenturen und Unternehmen über Veranstaltungen mit Festival-Charakter. Die Veranstaltung findet im neuen und inspirierenden Co-Working Space, im Heimathafen im Alten Gericht, statt. Der Heimathafen steht für Kreativität, Gründergeist und Innovation und passt daher optimal zum Thema.



Beim Convention Wiesbaden Campus diskutieren unter anderem Christiane Seelgen, Prokuristin der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH für Business Development, Dominik Hofmann, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Heimathafen im Alten Gericht und die Transformationsdramaturgin Petra Lammer über den Wandel von Konferenzen und Kongressen, bei denen Erlebbarkeit von Informationen statt reiner Wissensvermittlung in den Vordergrund rückt. Gemeinsam wird nach Möglichkeiten gesucht, welche Bestandteile von Festivals Business-Veranstaltungen aufwerten und attraktiver machen, um insbesondere den Bedürfnissen der jünger werdenden Teilnehmenden an Atmosphäre, Erlebnis, Einzigartigkeit, Interaktivität und Networking gerecht zu werden. Weitere Gäste sind Ivonne Andrä von der R+V Versicherung, die über das Zukunftsfestival der R+V zum 100-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr berichten wird, sowie Festival-Veranstalter Uwe Lerch und Chris Cuhls, Experte aus dem Bereich Event-Dramaturgie und Regie.



Das Convention Wiesbaden Campus Format wurde im Jahr 2020 mit dem Ziel entwickelt, sich über digitale Formate in Corona-Zeiten auszutauschen und mit Kunden in Kontakt bleiben zu können. Mittlerweile hat sich das kostenfreie Weiterbildungsformat zu einem festen Termin etabliert. Drei bis viermal pro Jahr greift das Convention Wiesbaden Team aktuelle Themen der MICE-Branche auf und lädt Panelgäste zum Austausch ein. Die Veranstaltung, die in Eigenregie von der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH konzipiert und moderiert wird, richtet sich an alle Personen, die Veranstaltungen – ob groß oder klein, ob Firmentagung, Weihnachtsfeiern, oder Kongress, ob digital oder in Präsenz – planen, ist kostenfrei und wird digital übertragen.



Die Teilnahme an der kommenden Campus-Veranstaltung ist digital und kostenfrei möglich.