NEXTLIVE.FESTIVAL mit Zukunftsthemen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in Wiesbaden

Die Veranstaltung richtet sich an Marketing- und Event-Spezialisten sowie an Veranstaltungsplanende aus der Wirtschaft, aus Agenturen und Verbänden sowie aus öffentlichen Einrichtungen. Zu den ausgewählten Themengebieten -- gehen eingeladene Expertinnen und Experten in den Austausch. Das Programm besteht aus Fachvorträgen, Paneldiskussionen und aus individuelleren Workshops. Keynotes, wie z. B. das Eröffnungsthema „The Circle of LIVE“ mit Colja M. Dams, führender Live-Marketing-Experte und Geschäftsführer der global tätigen Agentur VOK DAMS worldwide, beleuchten das Event-Marketing von morgen. Am Ende des Tages können die Teilnehmenden aus den Themenfeldern für Ihre Branchen viel Inspiration und Wissen mitnehmen und kommen durch den Netzwerkcharakter und das ungezwungene Ambiente der Veranstaltung miteinander in den Austausch.Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH durchgeführt. Das RheinMain CongressCenter ist als nachhaltiger Veranstaltungsort Locationpartner des Festivals. Das Sales-Team der WICM GmbH ist in der Expertenrunde im Nachhaltigkeitspanel zum Thema „Auf dem Weg zu Veranstaltungen mit Netto-Null-Emissionen“ vertreten und gibt wissenswerte Einblicke in den Betrieb einer nachhaltigen Veranstaltungslocation.Christiane Seelgen, WICM-Prokuristin für den Bereich Vertrieb, Business Development und Digitalisierung eröffnet die Veranstaltung: „Wir unterstützen das Konzept von NEXTLIVE und sehen in dem Festival eine wertvolle und zukunftsweisende Ergänzung zu bewährten Branchen-Formaten. Teilnehmende wählen heute unter Veranstaltungen gezielter aus, wollen inspiriert und emotionalisiert werden. Die Relevanz von Markenerlebnissen nimmt zu“, so Seelgen.Hans Schriever, Mitbegründer der veranstaltenden Plattform NEXTLIVE zeigt sich überzeugt: „Mich freut es außerordentlich, dass wir die WICM GmbH für unser Veranstaltungskonzept begeistern konnten. Unsere Schwerpunkthemen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, passen perfekt ins RMCC und werden durch die Location inhaltlich unterstützt.“Die B2B-Veranstaltung richtet sich an alle Unternehmensbereiche, die im Kontext ihrer Arbeit mit Veranstaltungsplanung zu tun haben, u.a. an Marketing/PR, Vertrieb, HR/Personal, CRM und Brand Experience. Tickets für die Veranstaltung können noch erworben werden. Programminhalte und Tickets finden Sie hier: https://www.nextlive.events/ Content, Events und Education: über diese drei Pfeiler versorgt NEXTLIVE Marketing- und Event-Budgetentscheider:innen mit relevanten Nutzwertinformationen aus Live-Kommunikation und Experience-Marketing. Das NEXTLIVE.FESTIVAL bildet einmal jährlich den Hotspot für die Corporate-Community der Auftraggeber:innen von Events.