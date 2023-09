NEXTLIVE.FESTIVAL im RMCC in Wiesbaden

Start-up Arena

Amfindet imdas NEXTLIVE.FESTIVAL für Auftraggeber:innen von Events statt. Im Spannungsfeld des Leitthemas ‚How to create brand experiences with impact' werden die drei Megatrendsundbeleuchtet.Spannende Keynotes von renommierten Expert:innen, interaktive Panels, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, MasterClasses mit DeepDive, individuelle Experten-Breakouts und Workshops sowie die erfolgreichsten Best-Practice Cases unserer Zeit vermitteln dir wertvolle Erkenntnisse über die relevantesten Trends und Entwicklung im Rahmen von Live-Events und Experience-Marketing. Komm in den Networking Areas ins Gespräch mit Kolleg:innen aus anderen Wirtschaftszweigen und tausche dich zu fachspezifischen Themen aus. Das NEXTLIVE.FESTIVAL richtet sich an CMOs sowie an Marketing- und Event-Budget-Entscheider:innen undNet Zer0 Carbon Events: ‚Auf dem Weg zu Events mit Netto-Null-Emissionen‘Veranstaltungen treiben Branchen und Gesellschaften voran. Sie prägen Gespräche, fördern die Innovation und generieren Geschäfte. Sie sind der Schlüssel zur menschlichen Zusammenarbeit. Der Eventindustrie kommt bei der Bewältigung des Klimawandels eine besondere Rolle zu. In einem Panel, moderiert vom GCB – German Convention Bureau in Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer-Institut, diskutieren Expert:innen von verschiedenen Marken und Unternehmen über den Weg zu Events mit Netto-Null-Emissionen. MIT DABEI sind u.a. der Automobilhersteller NIO und der Pharma-Konzern BAYER AG, die Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft und wichtige Akteure der Veranstaltungswirtschaft, wie die satis&fy AG und die Party Rent Group.Außerdem erwarten dich in der „Sustainable World“ beim NEXTLIVE.FESTIVAL: Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, MasterClasses mit DeepDive, individuelle Experten-Breakouts und Workshops sowie erfolgreiche Best-Practice Cases zum Thema ‚How to make your Event sustainable‘. Wir befassen uns mit Zertifizierungen und schauen, welche Instrumente und Konzepte Sinn machen. Mit dabei ist auch das Team von Convention Wiesbaden, die die NEXTLIVE.FESTIVAL-Partnerlocation, das RMCC, betreibt. Nachhaltigkeit wurde beim RMCC u.a. schon im gesamten Bauprozess umgesetzt, weitere Zertifizierungen, wie Green Globe, folgten. Das Convention Wiesbaden Team teilt in der Erlebniswelt der Nachhaltigkeit auf dem NEXTLIVE.FESTIVAL Erfahrungen im Betrieb einer nachhaltigen Location.„Menschen investieren heutzutage lieber in Erlebnisse als in Produkte. Insofern nimmt die Relevanz von Markenerlebnissen exponentiell zu“, sagt der international renommierte Buchautor und Fortune 500 Unternehmensberater Joe Pine. Insofern spielt die Brand Experience im Kommunikationsmix eine immer gewichtigere Rolle. Das bestätigt auch Linda Vivien Kurz, Head of Marketing bei der Audi AG im Interview NEXTLIVE: „In diesem Jahr hat Audi beim OMR-Festival vollständig auf ein immersives Markenerlebnis gesetzt und dabei erstmals auf ein Ausstellungsfahrzeug verzichtet. Das Markenerlebnis stand im Fokus - nicht das Produkt."Aber was bedeutet der Wandel zur Transformation-Economy für die Planung und Umsetzung von Live-Events? Wie kann ein strategisch eingesetztes Live-Event bei den Teilnehmenden einen Transformationsprozess herbeiführen? Wie stellt das Event-Design einer Veranstaltung dieses Ziel sicher? Welchen Einfluss haben Diversity, Equity und Inklusion auf den Erfolg wirtschaftsbezogener Veranstaltungen? Wie nutzen wir Big Data für den ROI von Marketing-Events? Wie können Mindset-Events den Event-ROI optimieren? Und was lernen wir aus der Wissenschaft?Diese und andere Fragen stehen im Fokus der ‚ROI World‘ beim NEXTLIVE.FESTIVAL. Die Antworten auf diese und andere Fragen findest du in erkenntnisreichen Keynotes, interaktiven MasterClasses mit DeepDive, individuellen Experten-Breakouts und Best Practice Cases von Marken und Unternehmen.KI-Bots wie ChatGPT, das Metaverse, Digitale Zwillinge und das Web3 sind die Game-Changer für Live-Kommunikation und Experience-Marketing. „Immersive Tools werden künftig einen großen Einfluss in der Wirtschaft haben - und ganz besonders auf wirtschaftsbezogene Veranstaltungen", sagt Business-Consultant und KI-Experte Robin Reuschel. Der internationale renommierte Event-Tech Experte und Top-Speaker Julius Solaris aus den USA ergänzt: „KI wird die Brand Experience im Rahmen von Live-Events für immer verändern.“Aber was bedeutet das für die Planung und Umsetzung von Live-Events? Wie wird KI die Event-Kreation, -Konzeption und -Produktion verändern? Wie setze ich Bots wie ChatGPT für die Planung, Vermarktung und Umsetzung von Live-Events ein und welchen Einfluss werden immersive Tools auf Markenerlebnis von morgen haben?Diese und andere Fragen stehen im Fokus der ‚Digital World‘ beim NEXTLIVE.FESTIVAL. Die Antworten findest du in erkenntnisreichen Keynotes, interaktiven MasterClasses mit DeepDive, individuellen Experten-Breakouts und Best Practice Cases von Marken und Unternehmen.Auf dem NEXTLIVE.FESTIVAL 2023 nimmt Colja Dams die Teilnehmenden mit auf eine Reise durch die drei Themenwelten: Nachhaltigkeit, Event-ROI und Digitalisierung. In seiner Master Keynote beleuchtet, Inhaber/CEO der Agentur VOK DAMS und Experte im Bereich Live-Marketing, die Megatrends in einem Helikopter-View und geht in einen interaktiven Austausch mit den Hosts der drei Themenwelten. 