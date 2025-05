Mehr Wirkung für Business-Events: Wiesbaden zeigt auf der IMEX inspirierende Konzepte und kreative Rahmenprogramme

Convention Wiesbaden präsentiert auf der IMEX Frankfurt 2025 praxisnahe Ideen für Veranstaltungsplanende – mit Best Practices, einer Winteraktion für die Location „Jagdschloss Platte“ und Live-Impulsen zu innovativen Rahmenprogrammen.



Vom 20. bis 22. Mai 2025 ist Convention Wiesbaden auf der internationalen Fachmesse IMEX Frankfurt vertreten und bietet Experten aus der Veranstaltungsbranche konkrete Mehrwerte für die Eventplanung. Am Deutschland-Stand (G120 B4/B5) informiert das Team umfassend über das Portfolio der Stadt Wiesbaden als Kongressstandort – darunter das traditionsreiche Kurhaus Wiesbaden sowie die Eventlocation Jagdschloss Platte.



Ein Highlight für Vorausdenkende:

Für Weihnachtsfeiern und Jahresauftakte im Dezember 2025 bis Februar 2026 bietet Convention Wiesbaden einen attraktiven Vorzugspreis für die Anmietung des Jagdschloss Platte an. Frühzeitiges Planen wird hier belohnt. Die Buchungsaktion wird exklusiv auf der IMEX vorgestellt.



Impulsgeber für moderne Eventformate:

Am 21. Mai um 14:30 Uhr erwartet die Besuchenden am Business Boulevard (Deutschland-Stand) ein inspirierender Impulsvortrag mit Annika Schaad-Diederich und Ulrike Theis zum Thema: „Wiesbaden mal anders – kreative Rahmenprogramme für Business-Events“.

Gezeigt werden Programmideen, mit denen Teilnehmende emotional erreicht und Veranstaltungen nachhaltig bereichert werden können.



Fachliche Beratung & persönliche Gespräche:

Das Team – bestehend aus Anne Motzki, Catharina Anselmann, Annika Schaad-Diederich und Ulrike Theis – steht während der gesamten Messe als Ansprechpartner für Eventagenturen, Unternehmen und Veranstaltungsplanende zur Verfügung. Neben Locationberatung informieren die Expertinnen über das Kongressförderprogramm für Neukunden des RheinMain CongressCenter, dass insbesondere Planenden wissenschaftlicher Tagungen und Kongresse mit mindestens 300 Teilnehmenden attraktive Zuschüsse ermöglicht.

