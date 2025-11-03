Hochzeitsmesse „Celebrations“ im Jagdschloss Platte
Ein Tag voller Inspirationen, Emotionen und Ideen rund um den „Schönsten Tag im Leben“ erwartet zukünftige Brautpaare am Sonntag, 9. November, im Jagdschloss Platte Wiesbaden.
Friederike Mauritz, Geschäftsführerin und Inhaberin von Celebrations e.K., ist überzeugt von der Magie des Jagdschlosses als Veranstaltungsort der „Celebrations“: „Der Erfolg der Celebrations Hochzeitsmessen beruht unter anderem auf der besonderen Atmosphäre, die wir vor allem durch die Wahl imposanter Lokalitäten erzielen. Das Jagdschloss Platte ist mit seiner gelungenen Mischung aus Moderne und historischen Mauern eine der schönsten Locations in der Region. Für unsere Messe bietet sich auf beiden Etagen ein perfekter Rundgang, sodass die Besucherinnen und Besucher automatisch an jedem Stand vorbeikommen.“
Das Veranstaltungsteam des Jagdschloss Platte ist ebenfalls vor Ort und präsentiert neben dem Schloss selbst auch das Kurhaus Wiesbaden als exklusive Eventlocation. So können sich Paare direkt ein Bild von den Räumlichkeiten machen, mögliche Hochzeitsarrangements besprechen und sich von der einzigartigen Atmosphäre inspirieren lassen.
Da sich Brautpaare vornehmlich in den Wintermonaten umfangreich zur Gestaltung ihres großen Tages informieren und ihre Wahl treffen, finden gerade zu dieser Jahreszeit die großen Hochzeitsmessen statt.
So auch am Samstag und Sonntag, 10./11. Januar, die „TrauDich!“ Hochzeitsmesse in der Messe Frankfurt, bei der ebenfalls die neuesten Trends rund um das Thema Heiraten und Feiern präsentiert werden. Das Jagdschloss Platte und das Kurhaus in Wiesbaden werden auch bei dieser Messe vertreten sein und sich den Brautpaaren als Top-Hochzeitslocations in der Metropol-Region Rhein-Main präsentieren.
Weitere Informationen zu Hochzeiten im Jagdschloss Platte auf dem Hochzeitsblog: https://jagdschloss.wiesbaden.de/...