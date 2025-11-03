Kontakt
Hochzeitsmesse „Celebrations“ im Jagdschloss Platte

Ein Tag voller Inspirationen, Emotionen und Ideen rund um den „Schönsten Tag im Leben“ erwartet zukünftige Brautpaare am Sonntag, 9. November, im Jagdschloss Platte Wiesbaden.

Die Hochzeits- und Eventmesse „Celebrations“ verwandelt das historische Gebäude erneut in ein Paradies für Verliebte und Feierfreudige – mit allem, was es für eine gelungene Hochzeit braucht: traumhafte Brautkleider, kreative Deko-Konzepte, stilvolle Locations und individuelle Dienstleister.

Friederike Mauritz, Geschäftsführerin und Inhaberin von Celebrations e.K., ist überzeugt von der Magie des Jagdschlosses als Veranstaltungsort der „Celebrations“: „Der Erfolg der Celebrations Hochzeitsmessen beruht unter anderem auf der besonderen Atmosphäre, die wir vor allem durch die Wahl imposanter Lokalitäten erzielen. Das Jagdschloss Platte ist mit seiner gelungenen Mischung aus Moderne und historischen Mauern eine der schönsten Locations in der Region. Für unsere Messe bietet sich auf beiden Etagen ein perfekter Rundgang, sodass die Besucherinnen und Besucher automatisch an jedem Stand vorbeikommen.“

Das Veranstaltungsteam des Jagdschloss Platte ist ebenfalls vor Ort und präsentiert neben dem Schloss selbst auch das Kurhaus Wiesbaden als exklusive Eventlocation. So können sich Paare direkt ein Bild von den Räumlichkeiten machen, mögliche Hochzeitsarrangements besprechen und sich von der einzigartigen Atmosphäre inspirieren lassen.

Da sich Brautpaare vornehmlich in den Wintermonaten umfangreich zur Gestaltung ihres großen Tages informieren und ihre Wahl treffen, finden gerade zu dieser Jahreszeit die großen Hochzeitsmessen statt.

So auch am Samstag und Sonntag, 10./11. Januar, die „TrauDich!“ Hochzeitsmesse in der Messe Frankfurt, bei der ebenfalls die neuesten Trends rund um das Thema Heiraten und Feiern präsentiert werden. Das Jagdschloss Platte und das Kurhaus in Wiesbaden werden auch bei dieser Messe vertreten sein und sich den Brautpaaren als Top-Hochzeitslocations in der Metropol-Region Rhein-Main präsentieren.

Weitere Informationen zu Hochzeiten im Jagdschloss Platte auf dem Hochzeitsblog: https://jagdschloss.wiesbaden.de/...

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM GmbH) zeichnet sich für die nationale und internationale Vermarktung der Stadt Wiesbaden und der Destination WIESBADEN RHEINGAU als Reiseziel im Städtetourismus verantwortlich. Neben der Destinationsvermarktung bietet die WICM GmbH Veranstaltungsplanenden mit dem RheinMain CongressCenter eins der modernsten und nachhaltigsten Kongresshäuser in Deutschland, mit einer Kapazität für bis zu 12.500 Personen. Das Kurhaus Wiesbaden sowie das Jagdschloss Platte ergänzen mit Kapazitäten zwischen 500 bis 2.500 Personen das Produktportfolio um zwei Veranstaltungshäuser mit viel Geschichte. Die drei Häuser sind die idealen Locations für Veranstaltungen aller Art - von Messen über Kongresse bis hin zu Unterhaltungsveranstaltungen - und das in einem jeweils ganz besonderen Ambiente, mit exzellentem Service und dem Blick auf Nachhaltigkeit - unter anderem Green Globe Zertifizierungen. Der angegliederte Tourist Service verfügt über Hotelzimmerkontingente, entwickelt touristische Programme, wie Stadtführungen für Gruppen- oder Einzelreisende, die sich ebenfalls als Rahmenprogramm für Kongresse oder Tagungen eignen, und betreibt mit der Wiesbaden Tourist Information eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die touristische Destination Wiesbaden.

Die WICM GmbH ist auch Veranstalter von Wochenmärkten, Festen und überregional bekannten Veranstaltungen wie die "Rheingauer Weinwoche", der "Sternschnuppenmarkt" oder das Straßenfest "Theatrium". Als Dienstleister für die städtischen Ämter ist die WICM GmbH für die Online-Plattform www.wiesbaden.de zuständig und verantwortet einen einheitlichen grafischen Auftritt aller städtischer Institutionen nach außen.

Die WICM GmbH fokussiert sich dabei auf einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Geschäftsbetrieb. Dabei ist die Zusammenarbeit mit regionalen und wertekonformen Partnern ein ebenso zentrales Anliegen wie die Definition von Nachhaltigkeit als kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der durch unternehmensinterne Nachhaltigkeitsinitiativen und –projekte strategisch bearbeitet wird.

Insgesamt beschäftigen die WICM GmbH und der übergeordnete Eigenbetrieb TriWiCon rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten.

