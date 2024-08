Größte Manga-Messe Deutschlands „Connichi“ verlängert Vertrag in Wiesbaden um weitere drei Jahre

Die „Connichi“-Convention wird auch in den kommenden Jahren in Wiesbaden stattfinden. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 haben die Veranstalter den Vertrag mit dem RheinMain CongressCenter (RMCC) bis 2027 verlängert. Vomwird die zweite Ausgabe der beliebten Anime- und Manga-Messe im RMCC stattfinden.Sie findet jährlich im September im RMCC Wiesbaden statt und ist die größte ausschließlich ehrenamtlich organisierte Convention in der Veranstaltungsreihe des Trägervereins Animexx e.V. und im deutschsprachigen Raum.Vom 6. bis 8. September wird das ehrenamtliche Team zusammen mit den Besuchern erneut den Charme der Connichi nach Wiesbaden bringen und die Stadt in ihren Bann ziehen. Die Connichi steht für eine Veranstaltung von Fans für Fans – ein gemütlicher Ort, um gemeinsam unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Die Convention bietet ein vielfältiges Programm. Neben Bühnenshows, Vorträgen und Ausstellungen gibt es kreative Filmvorführungen sowie das traditionelle japanische „Matsuri-Fest“, bei dem die Gäste original japanisches Essen und traditionelle Spiele erleben können.Zur Connichi-Veranstaltungen besuchen mehrere tausend Menschen die Stadt. Viele Teilnehmende kostümieren sich aufwendig nach Vorbildern aus der Anime- und Mange-Welt. Neben der Hauptveranstaltung bietet die Connichi eine Plattform, um kreative Kostüme zu präsentieren und fotografieren zu lassen.Geschäftsführer des RMCC, Martin Michel, über die Veranstaltung: