Fokus-Thema Hochzeitsmesse: Heiraten mitten in der Natur im Jagdschloss Platte in Wiesbaden

Am 11. und 12. Januar findet in der Messe Frankfurt die beliebte Hochzeitsmesse TrauDich! statt bei der sich Brautpaare umfangreich zur Gestaltung ihres großen Tages informieren können. Hier werden die neuesten Trends rund um das Thema Heiraten und Feiern präsentiert - Dienstleister aus bis zu 30 Branchen, von Locations über Brautmoden bis hin zu Trauringen, stellen sich vor. Auch das Jagdschloss Platte und das Kurhaus in Wiesbaden werden bei der Messe vertreten sein und sich den Brautpaaren als Top-Hochzeitslocations in der Metropol-Region Rhein-Main präsentieren. Als Fokus-Thema hat das Convention Wiesbaden-Team „Heiraten im Einklang mit der Natur“ im Jagdschloss Platte im Gepäck.



Das Jagdschloss Platte bietet als moderner Veranstaltungsort durch seine Lage auf der Anhöhe auf Wiesbadens „Platte“, mitten im Grünen umgeben von Wald und Wiesen, eine einzigartige und romantische Kulisse für Hochzeiten. Die malerische Umgebung des Jagdschlosses eignet sich hervorragend für atemberaubende Hochzeitsfotos und verleiht den Zeremonien einen besonders stimmungsvollen Rahmen. Gerade in den Sommermonaten ist das Jagdschloss Platte aufgrund seiner rund um das Haus nutzbaren Außen- und Grünfläche besonders beliebt bei Brautpaaren. Hier herrscht eine Atmosphäre der Ruhe, die für das Brautpaar und die Gäste besonders wohltuend ist. Die natürliche Umgebung trägt zu einer entspannten Stimmung bei, die den Hochzeitstag zu einem stressfreien und genussvollen Erlebnis macht. Und hin und wieder weht oben auf der „Platte“ vom kühlenden Wald her auch eine erfrischende Brise.



Die umliegende Natur eröffnet viele Optionen für den Outdoor-Teil der Hochzeit, wie zum Beispiel eine Trauung unter freiem Himmel, einen Sektempfang im Grünen oder gemeinsame Spaziergänge im Wald. Die Natur wird so zu einem wesentlichen Bestandteil der Feier und schafft eine entspannte, natürliche Atmosphäre. Brautpaare können im Jagdschloss Platte nicht nur ihre Hochzeitsfeier ausrichten, sondern sich auch bei einer Freien Trauung das Ja-Wort geben. Ein besonderes Highlight: Bei Hochzeiten im Sommer kann die Zeremonie auf der Grünfläche hinter dem Haus stattfinden. Hier können die Dekorateure mit besonders viel Liebe zum Detail romantische Bestuhlungen und Blumenbögen zum Traualtar gestalten. Der anschließende Empfang kann ebenfalls draußen vor oder hinter dem Gebäude stattfinden – mit Sonnenschirmen, bequemen Stühlen, Stehtischen und vielleicht einem kleinen Getränke-Mobil. Übrigens: Besonders geschätzt wird von den Brautpaaren die kreative Freiheit durch die Möglichkeit einer individuellen Auswahl an Dienstleistern – Empfehlungen werden natürlich bei Bedarf ausgesprochen, dem Paar steht es aber vollkommen frei, wie und mit wem es die Hochzeit gestalten möchte.



Als Renaissancebau aus dem Jahr 1826 und einstigem Herbstwohnsitz der herzoglichen Familie von Nassau, wurde das Jagdschloss Platte im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört. Doch die moderne Architektur schuf aus den Ruinen eine Eventlocation mit Charakter und einmaliger Atmosphäre: Das imposante Glasdach sorgt für lichtdurchflutete Räume und verleiht dem historischen Bauwerk in Kombination mit dem freiliegenden Mauerwerk den modernen Twist. Der beeindruckende Panoramablick auf Wiesbaden und Umgebung runden dieses Location-Highlight ab. Das Schloss eignet sich aufgrund seiner zwei offenen Etagen und verschachtelten Räumlichkeiten auch für kleinere Gesellschaften ab 50 Personen bis hin zu großen Feiern mit 600 Gästen und wird von den Brautpaaren auch deshalb ausschließlich exklusiv gebucht – die eigene Hochzeit steht an diesem besonderen Tag vollkommen im Mittelpunkt der Location. Zudem genießen Paare und Gäste dank der abgeschiedenen Lage eine besondere Privatsphäre. Das Jagdschloss ist fernab des städtischen Trubels ein Rückzugsort, der Raum für ungestörte, unvergessliche Momente bietet, aber gleichzeitig hervorragend über die Platter Straße aus Wiesbaden kommend angebunden ist und somit auch in der Nähe zu einer Vielzahl an Hotels liegt.

