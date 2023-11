Festlicher Glanz beim 21. Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Veranstalter: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Veranstaltungsort: Schlossplatz Wiesbaden und angrenzende Straßen

Datum: 28. November bis 23. Dezember 2023

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr. Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Eröffnungsfeier: Dienstag, 28. November, 18 Uhr, Schlossplatz

Stände: 102 Stände/Fahrgeschäfte (79 Stände mit vorweihnachtlichem Angebot, 22 Stände mit gastronomischem Angebot, 1 Fahrgeschäft / Kinderkarussell)

Beleuchtung: 21 große Beleuchtungskörper (Lilien) / 4 illuminierte Tore mit Leuchtschrift an den Markteingängen / 20 kleine Lilien in der Fußgängerzone und 51 in der Wilhelmstraße. Sterne und Lichterketten in den Bäumen. Weihnachtsbaum mit 30.000 umweltfreundlichen Lichtern

Sonstiges: Der Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz trägt den Namen Noah, dies ist der bis zum Stichtag beliebteste Jungenname in Wiesbaden 2023.

„Die offizielle Eröffnung findet am Dienstag, 28. November, um 18 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus neben unserem 27 Meter hohen und mit rund 30.000 Lichtern geschmückten Weihnachtsbaum statt“, kündigt Bürgermeisterin Christiane Hinninger an. Der Baum trägt den Namen Noah. Dies ist der bisher am häufigsten gewählte Jungenname für Neugeborene in Wiesbaden in diesem Jahr. Letztes Jahr trug der Baum den 2022 am häufigsten gewählten Mädchennamen Emilia.Neu ist in diesem Jahr „Wiesbaden on Ice“, die von der Sporthilfe Wiesbaden betriebene größte mobile Eisfläche Deutschlands. Auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus wird auf 2.500 Quadratmetern ein eisiges Vergnügen geboten. Der Sternschnuppenmarkt umfasst 102 Stände, davon 79 Verkaufsstände mit einem kunsthandwerklichen Angebot, 22 gastronomische Stände mit kulinarischen Leckereien und Getränken sowie das traditionelle Kinderkarussell. Zudem wird die Krippe größer und offener gestaltet als in den Vorjahren.Für die festliche und stimmungsvolle Beleuchtung des Sternschnuppenmarktes sorgen 21 große beleuchtete Lilien und die vier illuminierten und mit Leuchtschrift versehenen Tore an den Eingängen zum Markt. Außerdem gibt es 20 kleinen Lilien in der Fußgängerzone und 51 Lilien in der Wilhelmstraße. Zusätzlich sorgen Sterne, Schneeflocken und Lichterketten in Bäumen für glanzvolle Effekte. „Natürlich kommen bei der Beleuchtung des Sternschnuppenmarktes, wie bei allen unseren Lichteffekten der Weihnachtszeit, umweltfreundliche LED-Lichterketten und LED-Leuchtmittel zum Einsatz“, erläutert Bürgermeisterin Hinninger und betont die damit verbundene Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit steht auch bei der neuen Glühweintasse im Fokus, die nicht mehr aus Keramik, sondern aus in Europa gefertigtem satinierten Glas besteht. Die Tasse ziert in diesem Jahr das Motiv des Wiesbadener Rathauses und ist in der Wiesbaden Tourist Information für 3 Euro erhältlich.„Zum vorweihnachtlichen Wiesbaden gehört neben dem Sternschnuppenmarkt und dem Kinder-Sternschnuppenmarkt auch die WinterStubb mit Riesenrad auf dem Mauritiusplatz“, betont Simon Rottloff, Prokurist bei der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH und dort für Outdoor-Veranstaltungen verantwortlich. Auch die WinterStubb mit Riesenrad eröffnet am 28. November und bleibt – wie der Kinder-Sternschnuppenmarkt und „Wiesbaden on Ice“ – bis zum 14. Januar 2024 geöffnet.An den Dezembersamstagen bis Weihnachten kann in Wiesbaden kostenfrei Bus gefahren werden. Dieser kostenfreie Service gilt ab Samstag, 2. Dezember, für alle Buslinien im Netz von ESWE Verkehr im Wiesbadener Stadtgebiet.Der 21. Wiesbadener Sternschnuppenmarkt im Überblick: