Educational Tour „MICE Locations und nachhaltiges Wiesba-den“ am 24. Juni 2024

Das Team der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH mit seiner Veranstaltungsabteilung lädt Veranstaltungsplanende und Eventprofis aus der DACH-Region am Montag, 24. Juni 2024, dazu ein, das Team sowie die Tagesdestination Wiesbaden bei einer exklusivenzum Thema „MICE Locations und nachhaltiges Wiesbaden“ kennenzulernen.Dabei erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit welchen Maßnahmen das Convention Wiesbaden-Team Nachhaltigkeit lebt und die Sustainable Development Goals (SDGs) in ihren Locations umsetzt. Verdeutlicht wird das durch einen exklusiven Vortrag und Workshop zum Thema, geleitet von der erfahrenen Nachhaltigkeitsexpertin und Dozentin Sabine Böhling. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen erweitern und konkrete Strategien zur Umsetzung nachhaltiger Veranstaltungen kennenlernen.Dazu erleben die Educational Tour-Gäste das einzigartige Ambiente des Kurhauses Wiesbaden und des RheinMain CongressCenter Wiesbaden und können sich bei einer kurzweiligen Stadtführung von den vielen Facetten dieser sympathischen Stadt inspirieren lassen.Die Teilnahme an der Educational Tour ist nach erfolgreicher Anmeldung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben darüber hinaus die Möglichkeit einen Tag vorher anzureisen und ihren Aufenthalt in Wiesbaden zu verlängern.Hier gehts zur Anmeldung: https://wiesbaden-veranstaltungen.de/...