Destination WIESBADEN RHEINGAU nimmt wichtigen Meilenstein beim Zertifizierungsprozess zum „Nachhaltigen Reiseziel“

Mit der erstmaligen Verleihung des TourCert-Zertifikats an teilnehmende Partnerbetriebe ist die Destination WIESBADEN RHEINGAU ihrem Ziel, der Zertifizierung der Destination als „Nachhaltiges Reiseziel“, einen bedeutenden Schritt nähergekommen.



„Die Partnerbetriebe, die sich gemeinsam mit der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM) und der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH (RTKT) auf den Weg der Zertifizierung durch TourCert gemacht haben, richten ihre Unternehmen strategisch, beim Management und dem Ressourcenverbrauch auf Nachhaltigkeit aus. Das ist eine echte Investition in die Zukunft und zeigt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit in diesen Bereichen ist“, betont Wiesbadens Bürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger. Sandro Zehner, Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, ergänzt: „Um dieses umfassende touristische Nachhaltigkeitssiegel vom Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen TourCert zu bekommen, müssen die Betriebe Vorgaben zur sozialen und umweltfreundlichen Ausrichtung erfüllen und sich durch kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen auszeichnen. So wird das Gütesiegel auch zu einer echten Orientierungshilfe für die Reiseplanung von Touristen und Gästen in unserer schönen Region.“



„Die Partnerbetriebe als Botschafter der Destination machen die Nachhaltigkeitsbemühungen für die Bewohner und Gäste der Destination WIESBADEN RHEINGAU spür- und sichtbar“, ergänzt Dominik Russler, Geschäftsführer der RTKT. Die Destination WIESBADEN RHEINGAU hatte den Prozess, der die Destination weiter vereint, zur Zertifizierung durch TourCert als Nachhaltiges Reiseziel im vergangenen Jahr angestoßen. Entsprechend groß ist die Freude bei allen Beteiligten, dass im Theater im Pariser Hof in Wiesbaden gleich 19 Partnerbetrieben das Gütesiegel überreicht werden konnte.



Touristische Leistungsträger, die Partnerbetrieb der Destination WIESBADEN RHEINGAU werden möchten, müssen entweder ein bereits bestehendes, vergleichbares und anerkanntes Zertifikat nachweisen oder den „TourCert SelfCheck“ absolvieren. Die Destination möchte mit möglichst vielen Partnerbetrieben die mit dem Gütesiegel verknüpften Anforderungen realisieren. Dabei sind die möglichen Maßnahmen so vielfältig wie die Nachhaltigkeit selbst: Unter anderem geht es um die Benennung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten, Leitlinien zum nachhaltigen Einkauf, wie zum Beispiel regionaler Erzeugnisse, um die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen, die Umstellung auf LED-Leuchtmittel oder die Anschaffung und Ausweitung eines elektrischen Fuhrparks und den digitalen Rechnungsversand. Kurzum: Ein schrittweises Umdenken und Handeln unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.



Eine konkrete Maßnahme, die im Verbesserungsprogramm der Destination enthalten war, wurde bereits während des Zertifizierungsprozesses realisiert. So wird demnächst ein neuer Genuss-Guide Wiesbaden Rheingau aufgelegt, der regionale Produzenten und das vielfältige kulinarische Angebot der hiesigen Gastronomen und Winzer präsentiert.



Wie stark das innere Bedürfnis der Unternehmen und die Motivation zum nachhaltigen Arbeiten und Wirtschaften ist, drückt sich in der hohen Beteiligung aus: Mehr als 40 Tourismusbetriebe haben sich dem Netzwerk angeschlossen und gehen gemeinsam mit der Destination WIESBADEN RHEINGAU den Weg des Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsprozesses. Neben der Organisation und Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen spielt die Kommunikation nach innen und außen beim Zertifizierungsprozess eine bedeutende Rolle. Mit der „Nachhaltigen Kaffeepause“ etwa wurde ein Format geschaffen, bei dem sich alle Partnerbetriebe aus Wiesbaden und dem Rheingau austauschen können und von Gastrednern wertvolle Anregungen erhalten. Der Netzwerkgedanke steht hoch im Kurs: Die Partnerbetriebe sollen sich kennenlernen, austauschen, voneinander lernen und sich gegenseitig im Interesse eines nachhaltigen Tourismus inspirieren und auch motivieren. Deshalb ist die Destination WIESBADEN RHEINGAU auch mit Partnern in ganz Deutschland, die ebenfalls diesen Weg gehen, im Austausch.



Der Einstieg in den Zertifizierungsprozess als Partnerbetrieb ist jederzeit möglich, eine offizielle Zertifikatsübergabe findet einmal im Jahr statt. Wichtige Unterstützung in Sachen Nachhaltigkeit liefert der Nachhaltigkeitsrat, dessen Gründung neben der Erstellung eines Leitbildes für eine nachhaltige Destination WIESBADEN RHEINGAU ein weiterer wichtiger Meilenstein im Zertifizierungsprozess war. Dem Gremium, das berät, kontrolliert und unterstützt, gehören unter anderem Vertreter der Hochschulen, der Verkehrsbetriebe, des Forstes, Interessengemeinschaften und der Tourismusgesellschaften an. So soll der Facettenreichtum der Nachhaltigkeitsthematik berücksichtigt werden.

(lifePR) (