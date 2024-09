Das NEXTLIVE.FESTIVAL geht in die zweite Runde

Change: Veränderung ist eigentlich eine Konstante und dennoch war unsere Gesellschaft selten so stark von ihr geprägt, wie heute. Marken und Unternehmen, die den Wandel als Chance begreifen, werden auf lange Sicht die Nase vorn haben.Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit sind die Treiber des gesellschaftlichen Wandels und spielen daher auch eine zentrale Rolle im Festivalprogramm. Weitere Themen lauten in diesem Jahr: Branded Entertainment: Impact für Markenerlebnisse, Sport & Eventmarketing im Jahr der UEFA Euro und:Der große GEN-GAP‘: Events von und für die GenZ.Auf über 3.000 m² Eventfläche erwartet die Besucher:innen in diesem Jahr eine Conference-Stage für strategische Corporate Marketing- und Eventplaner:innen, eine Mainstage auf dem Festivalfloor, vier themenbezogene Side-Stages, eine Experience-Area mit kreativen Marketing- und Eventlösungen, ein Founders-Corner mit innovativen Start-ups, ein Workshop- und Recharge Space sowie eine: Learn From The Best‘ Expo mit 15 international ausgezeichneten Marketing und Event-Showcases.Auf der Suche nach einer neuen Homebase für das NEXTLIVE.FESTIVAL war es uns wichtig, eine nachhaltige Eventlocation zu finden, die für möglichst viele Besucher:innen sehr gut erreichbar ist. Die infrastrukturelle Lage und das optimale Einzugsgebiet im Herzen Deutschlands und im Großraum Frankfurt machen Wiesbaden zum idealen Standort für unser Marketing- und Event-Festival. Das RMCC ist durch trendigen Stil, den hohen Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Zeitgeist eines der innovativsten Kongresszentren Europas.Christiane Seelgen, Prokuristin bei der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, der Betreiberin des RMCC Wiesbaden: "Als Event-Destination und Locationpartner freuen wir uns auf die zweite Ausgabe des NEXTLIVE.FESTIVALs mit neuen und bestehenden Partnern, coolen Themen und Besuchern aus dem In- und Ausland. Das Format und unsere Location, das moderne RMCC, passen einfach ideal zueinander. Wir sind stolz, zusammen mit dem NEXTLIVE Team dieses innovative Format langfristig hier in Wiesbaden zu etablieren und zum jährlichen Hotspot für Marketing- und Eventplaner:innen zu machen.“Zum NEXTLIVE.FESTIVAL in Wiesbaden werden diverse internationale Veranstaltungsplaner:innen im RMCC erwartet. Unter Anderem haben bereits Delegationen aus der Türkei, Slowenien, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien zugesagt. "Wir freuen uns darauf, bei NEXTLIVE Expert:innen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Background miteinander zu vernetzen, um Impact auch über die Grenzen hinaus zu erzeugen“, sagt Hans Schriever. "Dazu werden wir am Vortag zum Festival in Zusammenarbeit mit Convention Wiesbaden und dem Hyatt Regency ein Side-Event veranstalten, das mit einem exklusiven Netzwerk-Dinner am Abend seinen ersten Höhepunkt findet.Außerdem lancieren wir in diesem Jahr erstmals die NEXTLIVE.AFTERSHOW."Das NEXTLIVE.FESTIVAL richtet sich an die Community der Marketing- und Eventplaner:innen von Marken und Unternehmen, aus öffentlichen Einrichtungen und anderen Organisationen, die im Rahmen Ihrer Marketing- und Unternehmenskommunikation Live-Events und Experience-Marketing einsetzten. Wissensvermittlung, Inspiration und Netzwerk stehen dabei im Vordergrund."Eine wirklich gelungene Veranstaltung mit vielen interessanten Vorträgen, Präsentationenund Gesprächen mit brillanten und inspirierenden Menschen. Herzlichen Glückwunsch zueiner großartigen Erstveranstaltung.“"Super, was hier auf die Beine gestellt wurde: Das erste NEXTLIVE.FESTIVAL war eingelungener Auftakt. Mir hat die Vielfältigkeit der Themen gefallen und ich konnte wichtigeImpulse für anstehenden Projekte mitnehmen.“Mit einem Koffer voller Inspirationen bin ich zurück gekehrt an den Büroschreibtisch: Live‘ steht im kontinuierlichen Wandel und das NEXTLIVE.FESTIVAL hat gezeigt, dass dieser idealerweise interdisziplinär gestaltet wird. Danke für die tollen Einblicke.“"Top Content. Top Set Design. Top Team. Ergo: das war eine Top Veranstaltung. Und dasalles aus dem Stand. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Der Termin 2024 ist schon in meinemKalender.“Tickets für das NEXTLIVE.FESTIVAL am 21.11.2024 in Wiesbaden gibt es ab 99,- EUR im Early BirdTarif. Studierende und Young Professionals sind für 49,- dabei.