Adventszeit in Wiesbaden
Glanzvolle Angebote in der Vorweihnachtszeit in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden
Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine festliche Atmosphäre, auf genussvolle Momente sowie auf viel Winterspaß auf einer der größten mobilen Schlittschuhbahnen Deutschlands freuen.
Der Schlossplatz mit dem Sternschnuppenmarkt ist das pulsierende Herzstück dieser Vorfreude: 104 liebevoll bestückte Stände, mehr als 20 gastronomische Angebote, Kinderkarussell und Glühweintassen mit dem Motiv des Staatstheaters sorgen für unvergessliche Momente.
Der Kinder-Sternschnuppenmarkt, ebenfalls in der Innenstadt gelegen, ist das Familienhighlight mit Wichtelwald, Fahrgeschäften und Bastelprogramm.
Ganz in der Nähe lädt die „Hessische Winterstubb“ zur urigen Gemütlichkeit mit täglicher Live-Musik ein. Ein besonderes Highlight hier: Das Riesenrad mit geschlossenen Kabinen bietet während einer Panorama-Fahrt einen atemberaubenen Blick über die funkelnde Innenstadt.
Wer Wintersport-Stimmung sucht, wird bei „Wiesbaden on Ice“ auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus fündig: Hier befindet sich die 2.000 qm große Eisfläche, auf der Gäste Schlittschuhlaufen und Eisstock spielen können – und das vor der einmaligen Kulisse des historischen Kurhauses Wiesbaden. So etwas gibt es nur in Wiesbaden!
Im Foyer des Kurhauses wartet ab dem ersten Advent ein besonderer Weihnachtsbaum: Er besteht aus über 2000 leuchtend roten Weihnachtssternen und versprüht pure Festtagsmagie.
Individualreisende und Gruppen können das weihnachtliche Wiesbaden auch in einer Führung über den Weihnachtsmarkt oder durch das Kurhaus entdecken. Angebot finden Sie hier!
Auch die Anreise ist klimafreundlich geplant: An den Advents-Samstagen kann der ÖPNV im Stadtgebiet kostenlos genutzt werden und besondere Rabattaktionen in Parkhäusern erleichtern den Besuch.
Weitere Informationen unter: www.wiesbaden.de/weihnachten