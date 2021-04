Ab sofort buchbar: Online-Veranstaltung mit Blick ins Grüne

Digitale Veranstaltungsformate bieten in der aktuellen Corona-Lage die Möglichkeit, die verschiedensten Zielgruppen zu erreichen. Auch ohne Präsenz von Besuchern und Teilnehmern vor Ort lassen sich Botschaften und Inhalte digital aufbereitet in Reichweite umwandeln.Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH kann hier eine attraktive Lösung bieten. Das Streaming-Studio im Park. Neben der üblichen, technischen Funktionalität des Studios auf aktuellstem Stand der Technik, bietet das Streaming-Studio im historischen Kurhaus zusätzlich eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Die historischen Räume des Kurhauses bieten einen spannenden Kontrast zur digitalen Welt. Dazu lässt sich mit dem Blick in den angrenzenden Kurpark im Hintergrund spielen. Je nach Wunsch des Kunden, lässt sich der Ausblick in die Natur des Kurparks atmosphärisch in das Studiogeschehen einbinden. Hinzu kommt durch die angrenzende Terrasse eine Möglichkeit für Frischluftpausen unter alten Kastanienbäumen.„Mit dem Streaming-Studio im Park können wir unseren Kunden eine besondere Lösung für digitale Formate anbieten. Sie profitieren vom besonderen Ambiente des historischen Kurhauses und des Kurparks und können dadurch einen spannenden Kontrast zur digitalen Funktionalität realisieren. Ziel ist es, den Kunden ein vollumfängliches Paket an die Hand zu geben, das mit entsprechender Technik, Bühnensetting und geschultem Personal eine professionelle, sichere und stabile digitale Veranstaltung garantiert. In unserem eigenen digitalen WICM-Format, Convention-Campus lässt sich ein Eindruck hiervon gewinnen“ erläutert WICM-Geschäftsführer Oliver Heiliger.Im Basis-Paket ist neben der Raummiete die notwenige Technik und das entsprechende, geschulte Personal enthalten. Das professionelle Streaming-Studio im Kurhaus Wiesbaden bietet Kunden die notwendige Technik für eine sichere, digitale Veranstaltung und dass in zwei möglichen Studio-Settings in einem Raum.Nähere Informationen zu den Leistungen des Streaming-Studios und ein Kontakt zur Anfrage und Buchung sind erhältlich unter: www.wiesbaden.de/streamingstudio