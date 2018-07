Mit der Option die Wohnung automatisch passiv kühlen zu können im Sommer!

Hier einige Vorzüge der STADTWALDRESIDENZ:



Jede Wohnung verfügt über eine dezentrale Belüftung und passive Raumkühlung. Diese bieten Ihnen bestes Raumklima mit angenehmen Temperaturen zu jeder Jahreszeit.



Hier haben Sie die Option die Wohnung im Sommer auch passiv zu kühlen.



Mit dem Neubau des zweiten Bauabschnitt "Stadtwaldresidenz" kaufen Sie erstklassige Energieeffizienz mit maximalem Wohnkomfort.



Kein anderer Neubau bietet Ihnen zu jeder Jahreszeit diese Wohnqualität bei ständig angenehmer und frischer Raumluft.



Elektrisch gesteuerte Rollläden großformatig Fliesen puristisch und geschmackvoll gebaut bieten weitere Highlights.



Die parkähnliche Außenanlage mit Brunnen, Pavillon und Spielplatz gewährleistet für jede Altersgruppe die Naherholung im hauseigenen Garten.



In jeder Lebensphase finden Sie in der Stadtwaldresidenz ein angenehmes und komfortables Zuhause. Durch das Wohnkonzept mit der Option einen Betreuungsservice zu nutzen bietet Ihnen die Stadtwaldresidenz in jeder Lebensphase vollen Komfort.



Bei der Planung haben wir daher auf viele Details geachtet, was zu dem hohen Wohnkomfort beiträgt. Wie z.B. der große helle Lift vom Kellergeschoss bis in den obersten Stock. Großzügig geschnittene Bäder mit schwellenlosen Glasduschen. Ideal geschnittene Wohnungen mit Badezimmer teilweise Möbliert inkl. Einbauspots und vielem mehr. Alle Wohnungen und auch die Tiefgarage sind schwellenlos zu erreichen.



In der Stadtwaldresidenz können Sie aktiv und selbstständig leben. Sie haben jeder Zeit die Option so viel Unterstützung an zu fordern, wie Sie für den täglichen Bedarf im Haushalt bzw. Fahr-und Begleitservice wünschen.



Die Stadtwaldresidenz bietet für jede Lebensphase und in jedem Alter Singles, Paare, Senioren und Familien ein heimeliges Zuhause.



Die Bewohner können durch unterschiedliche Familien-, Arbeits- und Lebensformen voneinander profitieren. Jeder Bewohner kann hier selbstbestimmt in einer frei gewählten Gemeinschaft wohnen und auch im Alter sozial integriert sein. Der Gemeinschaftsraum am Hauseingang der auch optional nach Bedarf genutzt werden kann bietet die Möglichkeit sich zu treffen und sich austauschen zu können.



Zu allem wurde der Neubau in KfW 55 Effizienz mit der Option passiv die Räume kühlen zu können errichtet.



Das Wohnkonzept STADWALRESIDENZ wurde von wiegand hausbau für besseres wohnen konzipiert und gebaut.



Am besten Sie vereinbaren mit Herrn Wiegand unter wiegand@wiegand-hausbau.de oder Mo.-Fr. täglich von 9°° - 13°° Uhr unter 06202-5814 einen persönlichen Termin dann lernen Sie weitere Interessante Details dieser Wohnanlage kennen.

