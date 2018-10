1,2 km lange Kunstbibel aus Deutschland begeistert Washington

31.10.18

Alle 19 originalen und handgemalten Leporellos

Eine Nachbildung des Dachboden bzw. Studios des Künstlers mit persönlichen Gegenständen. Darunter z.B. Farben, Pinsel, Tische, Bibeln, Zeitungsartikeln, Zeichnungen, die handschriftlichen Notizen, etc.

Das Faksimile der Wiedmann Bibel mit dem 2017 der Kirchentag in Magdeburg auf den Weg gebracht und gleichzeitig ein Weltrekord aufgestellt wurde.

Der interaktive Terminal, auf dem die Besucher die Bibel auf Englisch, Deutsch und Spanisch erleben können.

Die Wiedmann Bibel App

Die Wiedmann Bibel ART-Edition, die 2018 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft veröffentlicht wurde. Die limitierte und exklusive Auflage ist noch bis zum 31.12.2018 zum Subskriptionspreis im Buchhandel und unter diewiedmannbibel.de erhältlich.

Einen Raum, in dem Bilder des Werkes als Immersive-Art und unterlegt mit Jazzmusik gezeigt werden.

Auf über 600 m² wird die Geschichte rund um das Leben des Stuttgarter Multitalents und natürlich die einzigartige Wiedmann Bibel gezeigt.Das Leporello mit seinen 19 Büchern und einer Länge von knapp 1,2km gibt das Alte und Neue Testament in 3.333 Bildern wieder.Willy Wiedmann arbeitete insgesamt 16 Jahre (1984-2000) lang an diesem Werk. Leider konnte er die Bibel zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichen. Der Grund: Er hatte weder die finanziellen Möglichkeiten noch war die Technik soweit fortgeschritten wie heute. Deshalb vergrub er seinen Traum in vier Kisten auf dem Dachboden seiner Stuttgarter Galerie. Nach Wiedmanns Tod 2013 fand sein Sohn Martin das Werk zusammen mit schriftlichen Aufzeichnungen. Er entschloss sich daraufhin, den Wunsch seines Vaters zu erfüllen.Martin Wiedmann ließ alle Bilder digitalisieren und schaffte es, innerhalb weniger Jahre, das Werk im internationalen, deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Die Wiedmann Bibel wurde bislang u.a. auf Kirchentagen, in Galerien oder auf Messen vorgestellt.Die Ausstellung im Museum of the Bible beinhaltet:Die sechsmonatige Ausstellung der Wiedmann Bibel im Museum of the Bible ist seit dem 27. Oktober 2018 für das Publikum geöffnet und endet am 28. April 2019.Wilhelm Richard Heinrich (Willy) Wiedmann (* 14. März 1929 in Ettlingen; aufgewachsen in Öhringen; † 21. Juni 2013 in Bad Cannstatt, Stuttgart) war ein musikalisches, malerisches und literarisches Multitalent. Er schuf zahlreiche Kompositionen, Gedichte und Bilder. Unter verschiedenen Pseudonymen stellte er in nationalen und internationalen Galerien aus. 2002wurde Willy Wiedmann mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für seinen Einsatz in der Kunst und Kultur ausgezeichnet.Das Museum of the Bible ist eine innovative und globale Bildungseinrichtung, deren Ziel es ist, die Bibel den Menschen näherzubringen. Seit seiner feierlichen Eröffnung im November 2017 ist Museum of the Bible für das Publikum zugänglich. Das knapp 40.000 Quadratmeter große Gebäude befindet sich in der Nähe des U.S. Kapitols in Washington D.C. Mit über einer Milliarde Impressionen gehört es zu den hochrangigsten Museen des Landes und besitzt die größte Sammlung biblischer Artefakte und Schriften weltweit. Für Website | www.museumofthebible.org Twitter | @museumofBible