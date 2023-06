Wicker Klinik hat mit Dr. med. Max Tiefenbacher einen erfahrenen Chefarzt für die neurologische Abteilung gewonnen

Dr. med. Max Tiefenbacher leitet die Abteilung für Neurologie

Die Wicker Klinik in Bad Wildungen bietet Patienten eine umfassende medizinische Betreuung und therapeutische Unterstützung. Wir haben mit Dr. Max Tiefenbacher, dem neuen Chefarzt der neurologischen Abteilung, gesprochen, der seit dem Frühjahr seine langjährige medizinische Expertise als Neurologe in die Klinik miteinbringt.



Frage: Herr Dr. Tiefenbacher, können Sie uns kurz erläutern, was die Wicker Klinik in Bad Wildungen auszeichnet?



Dr. Tiefenbacher: Wir bieten unseren Patienten medizinische Expertise und therapeutische Exzellenz. Besonders spezialisiert sind wir in der Neurologie auf die Behandlung von Multiple Sklerose, Schlaganfall, Migräne und Bewegungsstörungen wie Ataxie. Zusätzlich legen wir großen Wert auf das menschliche Klima in unsere Klinik, welches sich positiv auf die Genesung der Patienten auswirkt.



Frage: Wie lange dauert eine durchschnittliche Behandlung in der Klinik?



Dr. Tiefenbacher: Die Behandlungsdauer variiert je nach Erkrankung und individuellem Bedarf des Patienten. Wir achten darauf, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Patienten-Ziele der rehabilitativen Behandlung zu erreichen.



Frage: Wie wird die Regeneration der Patienten in der Klinik unterstützt?



Dr. Tiefenbacher: Die Regeneration findet nicht nur während der eigentlichen Behandlung statt, sondern auch darüber hinaus. Im ärztlichen Aufnahmegespräch werden gemeinsam mit dem Patienten die Ziele besprochen, in den wöchentlichen Visiten ggf. angepasst und final im ärztlichen Abschlussgespräch abgeglichen, ob diese erreicht wurden. Zudem bieten wir unseren Patienten die Möglichkeit, digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA) etwa im Bereich der Multiplen Sklerose zu nutzen, um die den langfristigen Therapieerfolg zu gewährleisten und gleichzeitig die Selbstwirksamkeit der Patienten zu erhöhen.



Frage: Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Klinik in den kommenden Jahren?



Dr. Tiefenbacher: Neben dem Ausbau der Behandlung von Multiple Sklerose und anderen Erkrankungen, möchte ich auch die Integration von Selbsthilfegruppen vorantreiben. Hierbei ist es mir wichtig, dass die Betroffenen selbst in die Prozesse miteinbezogen werden und ihre Erfahrungen teilen können. Des Weiteren wird es darum gehen, wichtige Entwicklungen der neurologischen Rehabilitation frühzeitig mitzugehen. Hier sind unter anderem zu nennen: Neuroplastizität und personalisierte Therapien, Virtual Reality (VR) und Gamification, Robotik und Exoskelette, Neurostimulation und Hirn-Computer-Schnittstellen (BCI), Digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA) und Telemedizin.



Frage: Warum sollten sich Patienten für einen Reha-Aufenthalt in der Wicker Klinik in Bad Wildungen entscheiden?



Dr. Tiefenbacher: Wir bieten nicht nur medizinische Expertise und therapeutische Exzellenz, sondern legen auch großen Wert auf das menschliche Klima in der Klinik. Die Zufriedenheit unserer Patienten mit den therapeutischen Inhalten ist uns besonders wichtig. Zudem unterstützen wir unsere Patienten bei Anträgen und Formularen, damit sie sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren können.



Umfassende Betreuung und Therapie in idyllischer Umgebung



Die Wicker Klinik in Bad Wildungen bietet Patienten eine umfassende Betreuung und Therapie. Sie ist eine Rehabilitationsklinik mit den Fachabteilungen Neurologie, Psychosomatik/Psychotherapie sowie Traumatherapie. In der Neurologie liegt der Fokus auf der Behandlung von Multiple Sklerose, Schlaganfall, der Migräne und Bewegungsstörungen. Die Klinik bietet eine einzigartige Erfahrung für Patienten. Chefarzt Dr. Max Tiefenbacher betont zudem die Bedeutung des menschlichen Klimas in der Klinik und die Unterstützung bei Anträgen und Formularen. Für Patienten ist es wichtig zu wissen, dass sie in der Klinik nicht allein gelassen werden und dass sie regelmäßige Unterstützung erhalten.



Die nordhessische Ruhe und das idyllische Umfeld der Klinik tragen zusätzlich zur Erholung und Genesung bei. Ruhe und Entspannung sind wichtig für die Gesundung der Patienten, jedoch werden die Patienten im therapeutischen Prozess natürlich auch gefordert. Die Kombination aus medizinischer Expertise und dem angenehmen Umfeld sorgt dafür, dass die Patienten in der Rehabilitationsklinik Bad Wildungen bestmöglich versorgt werden.



Dr. Max Tiefenbacher betont ebenfalls, dass die Klinik auf die Integration neuester Forschungsergebnisse in Therapie und Diagnostik Wert legt. Dies trägt zur ständigen Weiterentwicklung der Behandlungsmethoden bei.



Die Wicker Klinik bietet ihren Patienten also nicht nur eine erstklassige medizinische Versorgung, sondern auch ein angenehmes Umfeld, Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten und die Möglichkeit, an den neuesten Forschungserkenntnissen teilzuhaben. Wer sich für die Wicker Klinik in Bad Wildungen entscheidet, trifft eine gute Wahl für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden.



Zur Person



Dr. med. Max Tiefenbacher hat nach dem Studium der Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München seine Promotion zum Dr. med. an der Universität Erlangen-Nürnberg zu einem neuroradiologischen Thema abgelegt. Neben seiner Facharztausbildung zum Neurologen war er nach einem berufsbegleitenden BWL-Master-Studium in der unternehmerischen Beratung für niedergelassene Ärzte tätig.



Seine medizinische Expertise hat er in Führungspositionen in verschiedenen akutneurologischen Kliniken und Reha-Kliniken in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg eingebracht. Speziell hat er sich auf die Diagnostik und Therapie von Schlaganfällen, Multiple Sklerose und Parkinson spezialisiert und legt großen Wert auf eine individuelle und patientenorientierte Behandlung.



Dr. Max Tiefenbacher ist eine regelmäßige und qualitativ hochwertige Fortbildung im Bereich des neurologischen Fachgebiets als auch im fachübergreifenden medizinischen Bereich im Sinne einer ganzheitlichen Medizin wichtig.



Der heute 49-jährige ist verheiratet und hat einen Sohn. Zu seinen Interessen zählen Sportarten wie Mountainbiking, Fitness, Kampfsport oder auch Hypnose und Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).