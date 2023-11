Wicker-Bildungszentrum: Ausbildung als Krankenpflegehelfer erfolgreich abgeschlossen

Alle erfolgreichen Absolventen haben sich für einen zukunftssicheren Job entschieden und bleiben weiterhin in der benachbarten Werner Wicker Klinik beschäftigt. Ein Teil der Absolventen will das erworbene Wissen noch deutlich ausbauen und hat sich für die verkürzte Ausbildung zum Pflegefachmann /-fachfrau entschieden, die am 1. April 2024 am Wicker-Bildungszentrum beginnt. Diese auf nur zwei Jahre angepasste, vergütete Ausbildung ist ein Alleinstellungsmerkmal des Wicker-Bildungszentrums. Für Interessenten gibt es noch einige freie Plätze.„Wir freuen uns sehr, dass wir damit alle Azubis, die ihre Ausbildung bestanden haben, für einen Job bei den Wicker-Kliniken begeistern konnten. Andere können wir mit unserer attraktiven und fachlich vertiefenden Ausbildung bei uns halten“, so Kerstin Jansen, stellv. Leiterin des Wicker-Bildungszentrums.Auch vier weitere Azubis von Vitos, die zu Ausbildungszwecken eine Kooperation mit der Wicker-Gruppe geschlossen haben, haben das einjährige Examen zum Krankenpflegehelfer bestanden.Krankenpflegehelfer*in ist eine länderrechtlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen und beruflichen Schulen wie dem Wicker-Bildungszentrum in Bad Wildungen. Sie dauert ein Jahr und endet mit einer staatlichen Abschlussprüfung. Krankenpflegehelfer*innen unterstützen bei der Grundpflege und Versorgung der Patientinnen und Patienten. In Ihrem Arbeitsalltag helfen sie den Patienten zum Beispiel bei der Körperpflege und der Nahrungsaufnahme. Unterstützende Hilfe, Teamarbeit und Kommunikation stehen im Mittelpunkt der täglichen Arbeit.Wer die Ausbildung zur Krankenpflegehelfer*in bestanden hat, kann auf der Überholspur das nächste Karriereziel ansteuern: Die verkürzte Ausbildung zur Pflegefachfrau /-mann. Mit dieser Zusatzqualifikation erweitern interessierte ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten deutlich. Die angepasste und attraktiv vergütete Ausbildung dauert lediglich zwei Jahre. Sie richtet sich an Kranken- und Altenpflegehelfer, die sich weiterqualifizieren möchten, auch für Wiedereinsteiger ist diese Ausbildung ideal. Nächster Ausbildungsbeginn am Wicker-Bildungszentrum ist am 1. April 2024. Hier sind noch einige Restplätze frei, weitere Infos unter www.bz-wwk.de Die generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann ist bundeseinheitlich geregelt und schließt nach drei Jahren mit dem EU-weit anerkannten Examen ab. Diesen Absolventinnen und Absolventen stehen in allen Versorgungsbereichen der Wicker-Kliniken vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Auch hier haben im Oktober 2023 insgesamt 13 Auszubildende erfolgreich ihr Examen bestanden und sich mehrheitlich für eine Weiterbeschäftigung in den Wicker-Kliniken entschieden.