Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053043

Wicker-Gruppe Brunnenallee 29 34537 Bad Wildungen, Deutschland http://www.wicker.de
Ansprechpartner:in Kommunikation und Marketing
Logo der Firma Wicker-Gruppe

Werner Wicker Klinik stellt Pflegedirektion neu auf

Interne Neubesetzung stärkt Kontinuität und Führungsqualität

(lifePR) (Bad Wildungen, )
Die Werner Wicker Klinik stellt ihre Pflegedirektion neu auf und stärkt damit gezielt die Führungsstrukturen im Pflegebereich. Dabei setzt die Klinik bewusst auf Kontinuität: Alle Funktionen werden intern besetzt.

Ab März 2026 übernahm Tobias Krumm, der die Pflegedirektion bereits kommissarisch geleitet hatte, die Position dauerhaft. In dieser Funktion ist er Mitglied der Klinikleitung.

Zum 15. März 2026 kehrt Aline Linke aus der Elternzeit zurück. Sie übernimmt die Pflegedienstleitung (PDL) und verantwortet die operative Pflegeorganisation.

Marc Bachmann bleibt unverändert in seiner Funktion als stellvertretender Pflegedirektor.

Klare Führungsstruktur für wachsende Anforderungen

Mit der neuen Dreierstruktur trennt die Werner Wicker Klinik strategische, operative und pflegefachliche Verantwortung klar voneinander. Das schafft transparente Entscheidungswege und stabile Vertretungsregelungen.

„Die Pflege übernimmt heute mehr denn je eine Schlüsselrolle in einem Umfeld wachsender Versorgungskomplexität und zunehmenden Fachkräftemangels“, sagt Tobias Krumm, Pflegedirektor der Werner Wicker Klinik. „Klare Zuständigkeiten und eine verlässliche Führungsstruktur sind entscheidend, um Qualität dauerhaft zu sichern. Mit der neuen Struktur schaffen wir dafür eine stabile Grundlage und stellen uns zugleich zukunftssicher für die kommenden Jahre auf.“

Die Führungsstruktur besteht aus:
  • einem Pflegedirektor mit organisatorischer und strategischer Gesamtverantwortung sowie als Mitglied der Klinikleitung,
  • einem stellvertretenden Pflegedirektor mit operativer Steuerung und pflegefachlicher Projektverantwortung,
  • einer Pflegedienstleitung (PDL), die die operative Pflege organisiert und fachlich verantwortet.
Fokus auf Qualität und Zusammenarbeit

Mit der neuen Struktur gestaltet die Werner Wicker Klinik Führung klarer, verkürzt Entscheidungswege und stärkt die Zusammenarbeit im Pflegebereich. So schafft sie verlässliche Rahmenbedingungen für eine weiterhin hochwertige pflegerische Versorgung und die nachhaltige Weiterentwicklung der Pflegeorganisation.

„Mit der neuen Führungsstruktur stellen wir die Pflege breiter und zukunftsorientiert auf, um den wachsenden Anforderungen unserer Klinik gerecht zu werden“, sagt Simon Vieten, Kaufmännischer Direktor der Werner Wicker Klinik. „Klare Verantwortlichkeiten sind die Grundlage für eine verlässliche, moderne Pflegeorganisation. Sie geben unseren Mitarbeitenden Stabilität und sichern langfristig eine weiterhin qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten.“

Mit der Neuaufstellung der Pflegedirektion setzt die Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen-Reinhardshausen auf Stabilität, klare Führung und eine zukunftsfähige Organisation.

Wicker-Gruppe

Die Werner Wicker Klinik wurde im Jahr 1978 gegründet und blickt auf über vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der orthopädischen Versorgung zurück. Seit ihrer Gründung hat sich die Klinik zu einem führenden Schwerpunktklinikum entwickelt, das auf die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen und Rückenmarkverletzungen spezialisiert ist.

Die Klinik zeichnet sich durch ihre herausragende Fachkompetenz aus, die durch hochqualifizierte Ärzte und ein engagiertes Team von medizinisch-pflegerischem Fachpersonal gewährleistet wird. Die Schwerpunkte der Patientenversorgung liegen auf den Gebieten Rückenmark und Querschnittlähmung, Wirbelsäule und Skoliose, spezielle Schmerztherapie sowie individualisierte physikalische und therapeutische Therapien.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.