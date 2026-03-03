Werner Wicker Klinik stellt Pflegedirektion neu auf

Ab März 2026 übernahm Tobias Krumm, der die Pflegedirektion bereits kommissarisch geleitet hatte, die Position dauerhaft. In dieser Funktion ist er Mitglied der Klinikleitung.
Zum 15. März 2026 kehrt Aline Linke aus der Elternzeit zurück. Sie übernimmt die Pflegedienstleitung (PDL) und verantwortet die operative Pflegeorganisation.
Marc Bachmann bleibt unverändert in seiner Funktion als stellvertretender Pflegedirektor.
Klare Führungsstruktur für wachsende Anforderungen
Mit der neuen Dreierstruktur trennt die Werner Wicker Klinik strategische, operative und pflegefachliche Verantwortung klar voneinander. Das schafft transparente Entscheidungswege und stabile Vertretungsregelungen.
„Die Pflege übernimmt heute mehr denn je eine Schlüsselrolle in einem Umfeld wachsender Versorgungskomplexität und zunehmenden Fachkräftemangels“, sagt Tobias Krumm, Pflegedirektor der Werner Wicker Klinik. „Klare Zuständigkeiten und eine verlässliche Führungsstruktur sind entscheidend, um Qualität dauerhaft zu sichern. Mit der neuen Struktur schaffen wir dafür eine stabile Grundlage und stellen uns zugleich zukunftssicher für die kommenden Jahre auf.“
Die Führungsstruktur besteht aus:
- einem Pflegedirektor mit organisatorischer und strategischer Gesamtverantwortung sowie als Mitglied der Klinikleitung,
- einem stellvertretenden Pflegedirektor mit operativer Steuerung und pflegefachlicher Projektverantwortung,
- einer Pflegedienstleitung (PDL), die die operative Pflege organisiert und fachlich verantwortet.
Mit der neuen Struktur gestaltet die Werner Wicker Klinik Führung klarer, verkürzt Entscheidungswege und stärkt die Zusammenarbeit im Pflegebereich. So schafft sie verlässliche Rahmenbedingungen für eine weiterhin hochwertige pflegerische Versorgung und die nachhaltige Weiterentwicklung der Pflegeorganisation.
„Mit der neuen Führungsstruktur stellen wir die Pflege breiter und zukunftsorientiert auf, um den wachsenden Anforderungen unserer Klinik gerecht zu werden“, sagt Simon Vieten, Kaufmännischer Direktor der Werner Wicker Klinik. „Klare Verantwortlichkeiten sind die Grundlage für eine verlässliche, moderne Pflegeorganisation. Sie geben unseren Mitarbeitenden Stabilität und sichern langfristig eine weiterhin qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten.“
Mit der Neuaufstellung der Pflegedirektion setzt die Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen-Reinhardshausen auf Stabilität, klare Führung und eine zukunftsfähige Organisation.