Sterne für die Wicker-Gruppe

Die Wicker-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Wildungen, die an mehreren Standorten Kliniken betreibt, konnte im »stern-Ranking 2023« 14 Mal in fünf Kategorien punkten. Wer nach schwerer Krankheit, Unfall oder Operation schnell wieder auf die Beine kommen will, findet im Ranking sein passgenaues Angebot für eine anschließende Behandlung. Ausgezeichnet sind Kliniken der Wicker-Gruppe in Bad Wildungen, Bad Zwesten, Bad Sooden-Allendorf, Kassel und Bad Homburg vor der Höhe.Das »stern-Ranking« ermittelt das Munich Inquire Media (MINQ), ein unabhängiges Rechercheunternehmen mit Sitz in München. Es führt vertrauliche Interviews mit Medizinern von hoher Expertise aus Rehakliniken und Akutkrankenhäusern. Ob eine Klinik in eine Liste aufgenommen wird, entscheiden allein die Redakteure bei MINQ. Das Votum wird begründet und dokumentiert, um den stern-Lesern eine verlässliche Orientierung zu bieten.Auf der Suche nach der geeigneten Rehaklinik, in der Körper, Geist und Seele wieder optimal in Einklang miteinander gebracht werden, empfiehlt das stern-Ranking eine Reihe von Rehakliniken der Wicker-Gruppe nach Fachbereichen.So bieten nach Krebserkrankungen diedie beste Anschlussheilbehandlung.Nach neurologischen Erkrankungen rät der stern zur Reha in derFür eine optimale Nachversorgung in der Orthopädie empfiehlt der stern diewährend nach psychischen Erkrankungen dieempfohlen werden.Über das rein Medizinische hinaus, bietet die stern-Liste noch eine Übersicht für diejenigen, die Wert auf ein besonderes Serviceangebot legen. Das zusätzliche Ranking erfasst den Patientenservice, die Verpflegung, ob es einen Wäscheservice gibt oder einen Abholservice bei der Anreise. Ein Medienangebot fließt ebenfalls in diese Bewertung ein, beispielsweise wie gut das WLAN vor Ort ist oder ob es einen Streamingdienst gibt. In dieser Kategorie konnten diepunkten.