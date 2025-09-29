Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037410

Wicker-Gruppe Brunnenallee 29 34537 Bad Wildungen, Deutschland http://www.wicker.de
Ansprechpartner:in Herr Frank Kaiser +49 5621 806216
Logo der Firma Wicker-Gruppe

Pflegefachkräfte feiern erfolgreiches Examen am Wicker-Bildungszentrum

Vierzehn Absolventinnen und Absolventen haben am Wicker-Bildungszentrum erfolgreich ihr EU-weit anerkanntes Examen zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann bestanden.

(lifePR) (Bad Wildungen, )
Vierzehn Absolventinnen und Absolventen haben am Wicker-Bildungszentrum ihr EU-weit anerkanntes Examen zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann bestanden – ein Meilenstein nach drei intensiven Jahren mit Theorie, Praxis und persönlichem Wachstum. Gefeiert wurde dort, wo sie bereits Verantwortung übernommen haben: in der Werner Wicker Klinik, einem zentralen Praxisort ihrer Ausbildung.

Die Zeugnisübergabe setzte einen emotionalen Schlusspunkt: Pflegedienstleitung, Verwaltungsleitung und -mitarbeiter, Dozenten, Stationsleitungen und Praxisanleiter blickten gemeinsam auf Nachtdienste, Prüfungsvorbereitungen, erste eigene Übergaben – und auf viele kleine Erfolge im Stationsalltag. Blumen, Applaus, persönliche Worte von der Kursleitung: Die Freude über das Erreichte war spürbar.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventinnen und Absolventen“, sagt Kursleiterin Anne Wiesemann. „Ihr Engagement und ihre Fachkompetenz zeigen, wie viel Zukunft in diesem Beruf steckt. Besonders freut uns, dass ein Großteil in unseren Wicker-Kliniken weiterarbeitet und unsere Teams verstärkt.“ Elke Marcattili, Leiterin des Wicker-Bildungszentrums, betont die Perspektiven: „Unsere Ausbildung ist praxisnah, zukunftssicher und bietet jungen Menschen hervorragende Karrierechancen in einem gesellschaftlich unverzichtbaren Beruf.“

Die Pflegeausbildung am Wicker-Bildungszentrum vermittelt Kompetenzen für die Versorgung von Menschen aller Altersgruppen – vom Akutbereich bis zur Rehabilitation. Die Absolventinnen und Absolventen lernten in interdisziplinären Teams, übernahmen schrittweise mehr Verantwortung und verzahnten schulisches Wissen konsequent mit der Praxis.

Alle Plätze für den Ausbildungsstart 2025 sind vergeben. Bewerbungen für den Jahrgang 2026 werden bereits entgegengenommen. So bleibt das Wicker-Bildungszentrum auch künftig ein verlässlicher Partner für eine qualifizierte, wertschätzende und zukunftsorientierte Pflegeausbildung.

 

Wicker-Gruppe

Die Wicker-Gruppe umfasst unter privater Trägerschaft acht Rehabilitationskliniken und drei Akut-Krankenhäuser in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Medizinischen Versorgungszentren an der Werner Wicker Klinik und der Hardtwaldklinik I verfügen über Versorgungsangebote in den Indikationen Radiologie, Neurologie und Orthopädie. Aus- und Weiterbildungen im Bereich Pflege bietet das Bildungszentrum an der Werner Wicker Klinik an. Zum Unternehmen gehören ebenfalls zwei Thermalbäder, die Kurhessen Therme in Kassel - Bad Wilhelmshöhe und die Taunus Therme in Bad Homburg v. d. Höhe. Das Hotel Hochsauerland 2010 in Willingen rundet das Angebot im Bereich Wellness und Erholung ab.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.