Pflegefachkräfte feiern erfolgreiches Examen am Wicker-Bildungszentrum

Vierzehn Absolventinnen und Absolventen haben am Wicker-Bildungszentrum ihr EU-weit anerkanntes Examen zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann bestanden – ein Meilenstein nach drei intensiven Jahren mit Theorie, Praxis und persönlichem Wachstum. Gefeiert wurde dort, wo sie bereits Verantwortung übernommen haben: in der Werner Wicker Klinik, einem zentralen Praxisort ihrer Ausbildung.



Die Zeugnisübergabe setzte einen emotionalen Schlusspunkt: Pflegedienstleitung, Verwaltungsleitung und -mitarbeiter, Dozenten, Stationsleitungen und Praxisanleiter blickten gemeinsam auf Nachtdienste, Prüfungsvorbereitungen, erste eigene Übergaben – und auf viele kleine Erfolge im Stationsalltag. Blumen, Applaus, persönliche Worte von der Kursleitung: Die Freude über das Erreichte war spürbar.



„Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventinnen und Absolventen“, sagt Kursleiterin Anne Wiesemann. „Ihr Engagement und ihre Fachkompetenz zeigen, wie viel Zukunft in diesem Beruf steckt. Besonders freut uns, dass ein Großteil in unseren Wicker-Kliniken weiterarbeitet und unsere Teams verstärkt.“ Elke Marcattili, Leiterin des Wicker-Bildungszentrums, betont die Perspektiven: „Unsere Ausbildung ist praxisnah, zukunftssicher und bietet jungen Menschen hervorragende Karrierechancen in einem gesellschaftlich unverzichtbaren Beruf.“



Die Pflegeausbildung am Wicker-Bildungszentrum vermittelt Kompetenzen für die Versorgung von Menschen aller Altersgruppen – vom Akutbereich bis zur Rehabilitation. Die Absolventinnen und Absolventen lernten in interdisziplinären Teams, übernahmen schrittweise mehr Verantwortung und verzahnten schulisches Wissen konsequent mit der Praxis.



Alle Plätze für den Ausbildungsstart 2025 sind vergeben. Bewerbungen für den Jahrgang 2026 werden bereits entgegengenommen. So bleibt das Wicker-Bildungszentrum auch künftig ein verlässlicher Partner für eine qualifizierte, wertschätzende und zukunftsorientierte Pflegeausbildung.





