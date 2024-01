Neue Therapiemöglichkeiten in Onkologie und Psychosomatik. Die Habichtswald Klinik in Bad Wilhelmshöhe hat ihr Spektrum erweitert

Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leben nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten mit einer Krebserkrankung, die in den letzten fünf Jahren diagnostiziert wurde. Diese Diagnose hat nicht nur Folgen für den Körper, sondern auch für die Seele. „Die onkologische Rehabilitation soll helfen, diese Folgen zu mildern“, sagt Dr. med. Hristo Boyadzhiev, der seit 2023 Chefarzt des Fachbereichs Onkologie an der Habichtswald Reha-Klinik in ist.Für Brustkrebspatientinnen bietet die Klinik seit 2023 neben der Rehabilitation, Anschlussheilbehandlung auch die Prehabilitation an. Das von Dr. med. Hristo Boyadzhiev an der Klinik etablierte Konzept soll sie vor einer Operation speziell für diese fit machen. „Manche müssen erst bestrahlt oder chemotherapiert werden, damit der Tumor entfernt werden kann“, erklärt der Mediziner. Zwischen Bestrahlung und Operation liege eine vierwöchige Erholungsphase.„Werden die Patientinnen in dieser Phase durch physiotherapeutische und psychoonkologische Behandlung vorbereitet und ihre Ernährung angepasst, dauert die Rekonvaleszenz nach der Operation deutlich kürzer. Denn sie haben Gewicht zugelegt, von dem sie zehren können und leiden weniger unter Muskelschwund und Nebenwirkungen“, erklärt Dr. med. Hristo Boyadzhiev.Auch in der Habichtswald Privat-Klinik, einer Akutklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, steht seit 2023 ein neuer Behandlungsschwerpunkt im Fokus: Arbeitssucht. „Ein Phänomen, das immer mehr an Bedeutung gewinnt“, sagt Chefärztin Carmen von Nasse.„Menschen, die darunter leiden, verspüren einen übermäßigen Drang, ständig zu arbeiten und können sich nur schwer von ihrer beruflichen Tätigkeit lösen. Das Streben nach Erfolg und Anerkennung kann zu einem zwanghaften Verhalten führen, das die körperliche und seelische Gesundheit beeinträchtigt.“Eine Therapie könne helfen, die Kontrolle über das Arbeitsverhalten zurückzugewinnen. Erst müssten sich Betroffene ihrer Problematik bewusst werden. Im nächsten Schritt wolle man ihnen aufzeigen, dass das Leben noch mehr bereithält als Arbeit. Die Rückfallquote liege allerdings bei über 60 Prozent. Da die Leistungsgesellschaft Arbeitssucht fördere, sei eine Enttabuisierung ebenso notwendig wie Präventionsangebote, führt Carmen von Nasse aus.Für die Kurhessen Therme in Kassel-Bad Wilhelmshöhe stand 2023 ganz im Zeichen des Jubiläums. Seit 40 Jahren ist sie ein Ort der Erholung, der Regeneration und des Sports, ein Ort des Gesundbleibens und Gesundwerdens. Das Thermalbad feierte seinen runden Geburtstag mit vielen Aktionen, in dem seine Geschichte und Zukunft zelebriert wurde.Ein Ort zum Kraft tanken ist auch die Ayurveda-Klinik in Bad Wilhelmshöhe. Aktuell bietet sie den Ayurveda-Winter an, der bis zum 20. März 2024 gebucht werden kann. „Unser Ayurveda-Winter ist darauf ausgelegt, den Organismus in der kalten Jahreszeit zu entlasten, unter anderem durch wohltuende Massagen mit speziellen Kräuterölen, die dem Körper Wärme spenden und das Immunsystem stärken“, erklärt der leitende Arzt und 1. Vorsitzender der DÄGAM e.V. (Deutsche Ärzte-Gesellschaft für Ayurveda-Medizin), Dr. Ananda Samir Chopra.Die Habichtswald-Klinik ist am 24. Februar 2024 Gastgeber des 25. Kliniktreffens der Deutschen Tinnitus-Liga mit Fachvorträgen und Workshops. Erwartet werden ExpertenInnen aus ganz Deutschland, um über ambulante und stationäre Therapien bei Ohrgeräuschen zu diskutieren.Zugleich findet des 17. TBT-Treffen rund um die Tinnitus-Bewältigungs-Therapie (TBT) statt, die auch die Kasseler Klinik anbietet.Weiterer Höhepunkt in der Habichtswald-Klinik ist dieses Jahr die Fachtagung des Wildunger Arbeitskreises für Psychotherapie (WAP) vom 15. bis 17. März 2024. Das Leitthema des 39.Kongresses lautet „Vom Leben in der Vielfalt – Überforderung oder Erfüllung?“. Bei beiden Veranstaltungen kommen auch ReferentInnen aus den Reihen des Gastgebers zu Wort.Die Habichtswald-Klinik mit Sitz in Kassel vereint seit 1986 drei Fachkliniken auf Basis der ganzheitlichen Medizin: Die Habichtswald Privat-Klinik als Akutklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie die Habichtswald Reha-Klinik mit dem Schwerpunkt der Rehabilitation in der Onkologie und Psychosomatik. Die Ayurveda-Klinik als weiterer Teil der Klinik zeichnet sich durch authentischen Ayurveda unter Leitung eines spezialisierten ayurvedischen Arztes aus. Die Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe. www.habichtswaldklinik.de