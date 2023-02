Neue Geschäftsführung für medizinische Versorgungszentren in Bad Wildungen und Bad Zwesten

Simon Vieten, Klinikleiter der Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen, übernimmt mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zusätzlich die Geschäftsführung der medizinischen Versorgungszentren an der Werner Wicker Klinik und der Hardtwaldklinik I.

In den medizinischen Versorgungszentren (MVZ) an der Werner Wicker Klinik und der Hardtwaldklinik I stehen die Zeichen auf Veränderung.



Das medizinische Versorgungszentrum an der Werner Wicker Klinik versorgt Patientinnen und Patienten am Standort Bad Wildungen ambulant in den Fachbereichen Orthopädie, Radiologie, Neurochirurgie sowie Neurologie und Psychiatrie. Das medizinische Versorgungszentrum an der Hardtwaldklinik I versorgt ambulant Patientinnen und Patienten am Standort Bad Zwesten mit Beschwerden im Bereich Neurologie und diagnostisch in der Radiologie. So bilden beide Standorte zwei wichtige Anlaufstellen, die eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten bieten.



Vorteil der Behandlung im MVZ ist die enge Zusammenarbeit mit den angrenzenden Kliniken



Die räumliche Nähe des medizinischen Versorgungszentrums in Bad Wildungen zur Werner Wicker Klinik und des medizinischen Versorgungszentrums in Bad Zwesten zur Hardtwaldklinik I lässt nahtlose Untersuchungen zu. So wird die Behandlung für die Patientinnen und Patienten dank kurzer Wege zeitnah und komfortabel möglich. Ist doch eine stationäre Aufnahme erforderlich, ist die Akutversorgung in den angrenzenden Kliniken direkt vor Ort und schnellstmöglich sichergestellt.



Die Geschäftsführung der Wicker-Gruppe legt den Erfolg der überregional angesehenen Versorgungszentren in die erfahrenen Hände von Simon Vieten. Seit 01. April 2022 ist Simon Vieten Klinikleiter der Werner Wicker Klinik. Jetzt übernimmt er zusätzlich die Geschäftsführung der medizinischen Versorgungszentren und bringt zwölf Jahre Erfahrung als Krankenhausmanager in die täglichen Abläufe mit ein.



Für die enge Verzahnung ist die Übernahme der MVZ Geschäftsführung durch Simon Vieten ein Gewinn. „Das MVZ ist die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten aus der Region. Auf einzigartige Art und Weise verbindet es ambulante und stationäre Versorgung. Diese besondere Verbindung zwischen dem medizinischen Versorgungszentrum und der jeweiligen Klinik wollen wir zukünftig noch stärker fördern, um unseren Patientinnen und Patienten weiterhin eine kompetente, schnelle und breitgefächerte Behandlung bieten zu können“, erklärt Simon Vieten.



Simon Vieten spezialisierte sich nach seinem Studium der gesundheitlichen Betriebswirtschaftslehre auf das Management von Einrichtungen im Gesundheitswesen. In rund zwölf Jahren sammelte er Führungserfahrung in leitenden Positionen mehrerer Kliniken, zuletzt als Geschäftsführer der ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz GmbH in Bad Kreuznach. Die vorherige Geschäftsführung der Versorgungszentren in Bad Wildungen und Bad Zwesten, Frau Claudia Janus, verließ die Wicker-Gruppe zum 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Wir bedanken uns bei Frau Janus für Ihren Einsatz in den vergangenen eineinhalb Jahren und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute“, so Klinikleiter und MVZ Geschäftsführer Vieten.



Die Werner Wicker Klinik



Die Werner Wicker Klinik ist Teil der Wicker Gruppe. Als orthopädisches Schwerpunktklinikum für Erkrankungen der Wirbelsäule betreibt die Klinik am Standort Bad Wildungen ein Zentrum für Rückenmarkverletzte sowie ein Wirbelsäulen- und Skoliosezentrum. Mit den Abteilungen Neuro-Urologie, Viszeralmedizin, Neurochirurgie sowie Anästhesie und Intensivmedizin. Sie eröffnet den Patientinnen und Patienten ein breitgefächertes Behandlungsspektrum. Mehr als 50 Ärztinnen und Ärzte, über 900 Mitarbeitende und pro Jahr fast 1.000 große Wirbelsäulenoperationen zeugen von dem enormen Leistungsvermögen der Werner Wicker Klinik.



Die Hardtwaldklinik I



Die Hardtwaldklinik I ist eine moderne Fachklinik der Wicker Gruppe. Mit 297 Reha-/63 Akut-Betten und mehr als 500 Mitarbeitenden umfasst sie die Abteilungen für Neurologie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie mit Psychosomatik und Traumatherapie. Die Hardtwaldklinik I ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Phil­ipps-Universität Marburg. Zusätzlich zum Leistungszentrum der Hardtwaldklinik I ist die Neurologische Akutklinik (NAK) spezialisierte Klinik für Dia­gnostik und Therapie aller neurologischen Erkrankungen, sichert die Versorgung neurologischer Patienten in der Region und ist Partnerklinik der Initiative „Junge Neurologen“.