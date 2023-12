Moderne Medizintechnik und überzeugende Qualität

Jahresrückblick der Wicker-Gruppe am Standort Bad Wildungen

An ihrem Hauptsitz blickt die Wicker-Gruppe auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Mit insgesamt zwölf Kliniken in Hessen und Nordrhein-Westfalen, darunter drei Kliniken am Standort Bad Wildungen mit einem angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), zählt die Wicker-Gruppe zu den größten Arbeitgebern der Region und bieten ihren Mitarbeitenden in unruhigen Zeiten einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz.



Individuelle Präzision für Patienten - Modernste Technologie für erfolgreiche Eingriffe



Die Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen-Reinhardshausen trägt als ausgewiesene Spezialklinik dazu bei, die Zukunft der Wirbelsäulenchirurgie teils schon heute anzuwenden: Sie hat im Sommer 2023 ein modernes 3D-Live-Navigationsgerät eingeführt, das inzwischen mit großem Erfolg bei komplexen Wirbelsäulenoperationen zum Einsatz kommt. Dank der innovativen 3D-Live Technologie können die erfahrenen Neurochirurgen besondere anatomische Strukturen, die bei jedem Menschen anders ausgeprägt sind, präzise und in Echtzeit visualisieren und die Operationspläne individuell an die Bedürfnisse jedes Patienten anpassen. Das Orthopädische Schwerpunktklinikum definiert mit diesem Schritt neue Standards für die medizinische Behandlung von Patienten, die an Wirbelsäulenerkrankungen, Wirbelsäulendeformitäten oder Skoliose leiden.



Bildungszentrum: Junge Pflegekräfte für den Gesundheitsmarkt der Zukunft



Das Wicker-Bildungszentrum an der Werner Wicker Klinik hat auch 2023 viel dazu beigetragen, den hohen Bedarf an qualifizierten Pflegekräften innerhalb der Wicker-Gruppe zu sichern. Im Herbst starteten insgesamt 46 Azubis (Pflegefachkraft, Krankenpflegehilfe) in ihre Ausbildung. Im September feierten 13 Auszubildende ihr erfolgreiches Examen nach dem Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft – ihre Berufsaussichten sind ausgesprochen gut. Ende Oktober haben 17 Auszubildende ihre einjährige Ausbildung in der Krankenpflegehilfe bestanden. Fast alle Absolventen haben sich für einen zukunftssicheren Job bei Wicker entschieden und werden in der benachbarten Werner Wicker Klinik weiterbeschäftigt. Sogar eine globale Perspektive gibt es: 2023 hat das Bildungszentrum 14 Pflegekräfte internationaler Herkunft auf die theoretische Kenntnisprüfung in Deutschland vorbereitet und bei allen die Prüfung erfolgreich abgenommen.



Qualität überzeugt: Erfolgreiche Platzierungen in Klinik-Rankings



Kliniken der Wicker-Gruppe konnten 2023 erneut bei renommierten Klinik-Rankings mit ihrer hohen Qualität punkten. Eine Klinikliste des Magazins stern widmete sich im Oktober ausgezeichneten Arbeitgebern im Bereich der Pflege. Hier schafften es fünf Kliniken der Wicker- Gruppe auf die vorderen Plätze, darunter als Akutklinik die Werner Wicker Klinik (WWK). Die WWK in ist deutschlandweit als führende orthopädische Einrichtung mit Schwerpunkt auf Wirbelsäule und Querschnittlähmung anerkannt. Der stern empfiehlt sie in der Kategorie Wirbelsäulenchirurgie als herausragende „Spezial-Klinik“. „Wir freuen uns sehr über diese erfolgreiche Platzierung und danken allen Mitarbeitenden für ihr Engagement, das diese Qualität erst möglich macht“, so Geschäftsführerin Anna-Carina Jungermann. Sie zeigt sich davon überzeugt, dass die Auszeichnung für das Recruiting neuer Pflegefachkräfte für die Kliniken der Wicker-Gruppe hilfreich sein werde.



Im Ranking der Reha-Kliniken des Magazins stern punkteten Kliniken der Wicker-Gruppe unterschieden nach Fachgebieten insgesamt 14 Mal in fünf Kategorien. Am Standort Bad Wildungen rät der stern nach neurologischen Erkrankungen zu einer Reha in der Wicker Klinik. Für eine optimale Nachversorgung in der Orthopädie empfiehlt der stern die Klinik am Homberg, während für eine Anschlussheilbehandlung nach psychischen Erkrankungen wiederum zur Wicker Klinik geraten wird. Diese Häuser seien bestens geeignet, nach Unfall, schwerer Erkrankung oder Operation Körper, Geist und Seele wieder optimal in Einklang zu bringen.



Neue Leitung im MVZ in Bad Wildungen-Reinhardshausen - Neue Chefärztin an der

Wicker Klinik in Bad Wildungen



Wichtige Personalien tragen dazu bei, auch in Zukunft das hohe medizinische Niveau am Standort und eine kaufmännische Leitung mit Weitsicht zu gewährleisten: An den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) an der Werner Wicker Klinik und der Bad Zwestener Hardtwaldklinik I gab es Veränderungen: Der Krankenhausmanager Simon Vieten, seit 1. April 2022 Klinikleiter der Werner Wicker Klinik, übernahm zusätzlich die Geschäftsführung der beiden überregional angesehenen medizinischen Versorgungszentren. Das MVZ an der Werner Wicker Klinik versorgt Patientinnen und Patienten ambulant in den Fachbereichen Orthopädie, Radiologie, Neurochirurgie sowie Neurologie und Psychiatrie. So bildet es eine wichtige Anlaufstelle mit einem breiten Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Von Vorteil für die Patienten ist die enge Zusammenarbeit mit der angrenzenden Klinik. Die räumliche Nähe des MVZ zur WWK lässt Untersuchungen ohne Reibungsverluste zu und bietet einen erheblichen Mehrwert an medizinischem Know-how. Eine Behandlung ist dank kurzer Wege schnell und komfortabel möglich. Sollte eine stationäre Aufnahme erforderlich werden, ist die Akutversorgung in der benachbarten WWK jederzeit sichergestellt.



Mit Dr. med. Catri Tegtmeier hat die Wicker Klinik in Bad Wildungen, seit Januar 2023 eine

neue Chefärztin für die Abteilungen Psychosomatik/Psychotherapie und Traumatherapie gewonnen. Die Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie stärkt die Behandlung von Rehabilitanden mit psychischen Störungen und starken seelische Belastungen wie Depression, Angst- und Zwangsstörungen oder Erschöpfungssyndromen bis hin zum Burnout. Weiterer Schwerpunkt ist die Behandlung von Traumafolgestörungen.



Neue Einkaufskooperation mit den Sana-Kliniken



Gemeinsamer Einkauf sichert bessere Konditionen: Aus diesem Grund startete die Wicker-

Gruppe im Juni 2023 im Einkauf für ihre Gesundheitseinrichtungen eine Kooperation mit den Sana Kliniken. Im strategischen Einkauf arbeitet die Wicker-Gruppe nun mit der Sana Einkauf & Logistik GmbH zusammen, einem Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG. Der Einkaufskooperation gehören bereits zahlreiche große Kliniken in ganz Deutschland und der Schweiz an. „Die zuverlässige Versorgung mit Verbrauchsgütern und Medizintechnik ist elementar“, sagt Christoph Münch, Leiter des Zentraleinkaufs der Wicker-Kliniken. „Hier sehen wir nach den ersten sechs Monaten schon einen großen Erfolg bei unseren Bemühungen, die Sachkosten zu senken.“ Der Kooperationsvertrag erstreckt sich über die Einkaufsbereiche Medizinprodukte, Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf sowie Laborgüter.



Geschäftsführung nimmt am World Health Summit in Genf teil



Im Mai 2023 folgten Anna-Carina Jungermann und Christopher Leeser als Geschäftsführer der Wicker-Gruppe einer Einladung zum World Health Summit, der parallel zur 76. Generalversammlung der World Health Organization (WHO) in der Schweiz stattfand. „Ziel war, die internationale Vernetzung wichtiger Akteure aus dem Gesundheitswesen zu stärken, innovative Ideen auszutauschen und von Best-Practice-Vorbildern zu lernen“, so Christopher Leeser. Corona habe mit seinen Auswirkungen gezeigt, vor welchen Herausforderungen nationale Gesundheitssysteme angesichts globaler pandemischer Notlagen stehen.



Teilnehmende aus rund 40 Nationen diskutierten über inspirierende Vorhaben von Pionieren der Gesundheitswirtschaft. Dabei stand auch der ganzheitliche Behandlungsansatz der Einrichtungen der Wicker-Gruppe im Fokus. „Auf große Resonanz stieß das ganzheitliche Konzept der Kasseler Habichtswald-Klinik, der Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen versucht“, erläuterte Christopher Leeser. Elemente wie Ernährungsumstellung, Yoga- Übungen, Massagen, Achtsamkeitsübungen, Kunsttherapie, Waldbaden und Entspannungstechniken bewährten sich insbesondere bei psychosomatischen Diagnosen wie Stressbelastung, Arbeitssucht und Burnout, die in unserer Gesellschaft immer häufiger zu beobachten seien.