Lukas Mann folgt auf Tanja Löwenstein

Die Habichtswald-Klinik in Kassel bekommt ab Januar eine neue Kaufmännische Leitung: Lukas Mann tritt die Nachfolge von Tanja Löwenstein an. Löwenstein war im August 2024 in die Geschäftsführung der Wicker-Kliniken aufgestiegen, zu denen die Habichtswald-Klinik gehört. Seither führte sie die Klinik neben ihrer Geschäftsführungstätigkeit – und freut sich, die Kaufmännische Leitung nun in gute Hände zu legen und sich nun vollkommen auf ihre Aufgaben in der Geschäftsführung zu konzentrieren. „Mit seiner Kompetenz und Persönlichkeit wird Lukas Mann, da bin ich sicher, die Habichtswald-Klinik hervorragend in die Zukunft führen“, sagt Löwenstein, die auf 30 Jahre Tätigkeit in der Habichtswald-Klinik zurückblickt, seit 2016 als Geschäftsleitung.



Lukas Mann, 30, ist seit 2015 in der Wicker-Gruppe tätig. Der studierte Betriebswirt bringt nicht nur fundierte Erfahrung im Gesundheitswesen mit, sondern auch eine große Verbundenheit mit dem Arbeitgeber. Nach Stationen im zentralen Controlling sowie im Projekt- und Changemanagement übernimmt Lukas Mann nun eine Führungsrolle in einer Einrichtung, die ihm besonders am Herzen liegt.



„Die Habichtswald-Klinik ist ein besonderer Ort – nicht nur wegen ihrer medizinischen Exzellenz, sondern vor allem wegen der Menschen, die hier mit Herzblut arbeiten“, sagt er. „Ich freue mich darauf, mit einem engagierten Team die Zukunft dieser Klinik aktiv zu gestalten.“ Was ihn besonders begeistert, ist „die einzigartige Kombination der medizinischen Schwerpunkte: die Akutpsychosomatik in der Habichtswald Privat-Klinik, die ganzheitliche Rehabilitation in den Fachbereichen Onkologie und Psychosomatik in der Habichtswald Reha-Klinik sowie der authentische Ayurveda im Sinne einer integrativen Medizin in der Ayurveda-Klinik“. Dieses breite Angebot zeige, „dass wir hier nicht nur Krankheiten behandeln, sondern Menschen in ihrer Gesamtheit unterstützen – mit Wissen, Empathie und innovativen Ansätzen.“ Die Arbeit mit Menschen für Menschen, das Gefühl, gemeinsam etwas Wertvolles zu schaffen, und die besondere Atmosphäre in der Habichtswald-Klinik motivieren ihn.



Die Habichtswald-Klinik vereine medizinische Expertise und menschliche Nähe in einer Weise, die Patienten und die 270 Mitarbeitenden gleichermaßen inspiriert. Mit dieser Philosophie möchte Lukas Mann die Klinik nicht nur als führenden medizinischen Standort stärken, sondern sie auch als einen Ort bewahren, an dem Menschlichkeit und Professionalität Hand in Hand gehen.

