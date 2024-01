Jahresrückblick der Wicker-Gruppe am Standort Bad Sooden-Allendorf

Kliniken wurden mehrfach ausgezeichnet

Auszeichnungen, freie Klinikwahl und ein prominenter Gast: Die Wicker-Gruppe blickt am Standort Bad Sooden-Allendorf auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Ein Meilenstein für die Sonnenberg-Klinik und die Klinik Hoher Meißner war im Oktober, dass beide Kliniken gemeinsam mit drei weiteren Häusern der Wicker-Gruppe laut dem stern zu den besten Arbeitgebern Deutschlands im Bereich Pflege gehören. Die Liste „Gute Arbeitgeber für Pflegekräfte“ erschien im Oktober in der Ausgabe 41 des Magazins. Auf Basis der stern-Kliniklisten wurden vorbildliche Arbeitgeber im Bereich Pflege ermittelt. Verantwortlich dafür war das unabhängige Research-Unternehmen Munich Inquire Media" (MINQ) mit Sitz in München.



„Bester Arbeitgeber“ - Auszeichnung hilft, Fachkräfte zu gewinnen



„Wir freuen uns sehr über diese erfolgreiche Platzierung und danken allen Mitarbeitenden für ihr tägliches Engagement, das diese Qualität erst möglich macht“, sagt Geschäftsführerin Anna-Carina Jungermann. Sie ist zudem überzeugt, dass die Auszeichnung den Kliniken der Wicker-Gruppe dabei helfen wird, neue, ambitionierte Pflegefachkräfte zu gewinnen. Daneben sei die qualitativ hochwertige Ausbildung ein wichtiges Thema für das Unternehmen, auch am Standort Bad Sooden-Allendorf: „Wir investieren damit in unseren Pflegenachwuchs.“



Doch nicht nur im Arbeitgeber-Ranking haben die Kliniken in Bad Sooden-Allendorf sehr gut abgeschnitten, sondern auch beim stern-Ranking 2023 der Rehakliniken, das ebenfalls von MINQ ermittelt wurde. Die Klinik Hoher Meißner wird für die Rehabilitation nach neurologischen Erkrankungen und für die orthopädische Anschlussheilbehandlung empfohlen. Die Sonnenberg-Klinik bietet laut stern die „beste Anschlussheilbehandlung“ nach Krebserkrankungen.



Individuelle Behandlung und bestmöglichen Komfort bieten



Die Wicker-Kliniken in Bad Sooden-Allendorf konnten nicht nur im medizinischen Bereich punkten, sondern auch mit ihrem Serviceangebot. Bewertet wurden der Patientenservice, die Verpflegung, das Medienangebot mit WLAN oder Streamingdienst und weitere Services. Geschäftsführer Christopher Leeser sagt: „Unser Anspruch ist es, jedem einzelnen Patienten eine individuelle Behandlung und den bestmöglichen Komfort zu bieten.“ Das sei wichtig, denn die medizinische Rehabilitation habe vor allem ein Ziel: „Die Patienten sollen schnell wieder in ihren Alltag zurückkehren. Das gelingt am besten an einem Ort, an dem sie sich wohlfühlen.“



Positiv bewertet die Wicker-Geschäftsführung auch die Entscheidung, das Wunsch- und Wahlrecht bei der Rehabilitation zum 1. Juli 2023 zu ändern: „Das erleichtert es Patienten, sich die für ihr Krankheitsbild passende Rehaklinik selbst auszusuchen und gegenüber der Deutschen Rentenversicherung als Kostenträger durchzusetzen“, so Christopher Leeser.



Freie Wahl der Rehaklinik fördert den Erfolg



Auch Andree Vennen, kaufmännischer Leiter der Sonnenberg-Klinik und der Klinik Hoher Meißner, begrüßt die Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts: „Die Motivation der Patienten ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Rehabilitation. Deshalb ist es so wichtig, ihre Wünsche bei der Wahl der Klinik zu berücksichtigen.“ Er geht davon aus, dass „gerade unsere Häuser“ von der Neuerung profitieren werden – auch aufgrund der Spezialisierung der Klinik Hoher Meißner und der guten Qualitätskennzahlen der Sonnenberg-Klinik.



Für Richard Töpfer, Chefarzt der Sonnenberg-Klinik, ist es „eine überfällige Entwicklung“, dass Patienten aktiv am Reha-Prozess teilnehmen und ihn mitgestalten können. Dr. Volker Stück, Chefarzt der Klinik Hoher Meißner, erwartet dadurch „eine nachhaltige Belegungssicherung“.



Schlagerstar G.G. Anderson in Klinik Hoher Meißner



Für die Qualität der Wicker-Kliniken spricht auch der Zuspruch prominenter Patienten. Im April 2023 kam Schlagerstar G.G. Anderson nach einer Operation zur Reha in die Klinik Hoher Meißner. Nach seinen Worten war die Klinik seine erste Wahl für eine Rehabehandlung. Das Personal sei professionell, die Atmosphäre in der Klinik zugleich sehr familiär.