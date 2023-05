Individuelle Genesung auf ganzheitlicher Basis

Bei psychischen oder körperlichen Erkrankungen sind die Kliniken der Wicker-Gruppe eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die Unterstützung auf ihrem Weg zur Genesung suchen. Die speziell ausgebildeten Ärzte und Therapeuten legen dabei besonderen Wert auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten sowie auf eine ganzheitliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele.Wenn die körpereigenen Systeme streiken, kommt es zum Absturz: Burnout. Charlotte Falke, Ehefrau und Mutter, betrieb jahrelang Raubbau an ihrer Gesundheit und ignorierte sämtliche Anzeichen von Überlastung. Als die Symptome nicht mehr zu übersehen waren, folgte eine Arbeitsunfähigkeit von mehreren Monaten. Allmählich gestand sich Frau Falke ein, so könne es nicht weitergehen. Mit der Unterstützung ihres Mannes fand sie schließlich den Weg in die Habichtswald Privat-Klinik in Kassel.Die Habichtswald Privat-Klinik ist eine von drei Fachkliniken am Standort Kassel, die auf Basis der ganzheitlichen Medizin im Fachbereich Psychosomatik entwickelt wurde. Hier erhalten Patienten eine intensive psychotherapeutische und psychosomatische Einzel- und Gruppentherapie, Meditation, Achtsamkeitsübungen, Stressmanagement sowie Körper- und Kunsttherapie und Unterstützung bei der Abkehr von alten Strukturen. Während ihres gesamten Aufenthalts bewohnen die Patienten der Habichtswald Privat-Klinik ein komfortables Einzelzimmer. Angebote, die den Körper, Geist und die Seele wieder ins Gleichgewicht bringen sollen, wie das Waldbaden und Sportprogramme in der Natur, stehen ebenfalls zur Verfügung.Zu den Fachkliniken am Standort Kassel gehört auch die Ayurveda-Klinik. Die Therapie der 5000 Jahre alten Heilkunst aus Indien wird unter Leitung eines spezialisierten ayurvedischen Arztes praktiziert und bringt Körper, Geist und Seele in Einklang. Der authentische Ayurveda im Herzen Deutschlands umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen wie Ernährungsumstellungen, ayurvedische Massagen, Yoga-Übungen, Pflanzenheilkunde und Entspannungstechniken. Durch diese ganzheitliche Herangehensweise wird nicht nur die Symptomatik behandelt, sondern auch die Ursache der Erkrankung berücksichtigt. Dies führt zu einer nachhaltigen und langfristigen Verbesserung des Gesundheitszustands und einer gesteigerten Lebensqualität.Nach einer Therapiesitzung können sich die Patienten in der direkt angrenzenden Kurhessen Therme entspannen. Die Kliniken der Wicker-Gruppe nutzen darüber hinaus auch innovative Therapieansätze, um die Genesung der Patienten zu unterstützen: mithilfe einer VR-Brille werden Patienten Teil einer virtuellen Welt und können in vielfältigen beeindruckenden Umgebungen eine Bandbreite von psychosomatischen, sensomotorischen und kognitiven Therapieanwendungen erleben. Durch die gamifizierten Therapiespiele wird die Motivation während der Rehabilitation gesteigert, die Bereitschaft, häufiger und intensiver zu trainieren, erhöht, sodass eine schnellere Genesung gefördert wird. In der VR-Anwendung sind auch Atemtherapie und Entspannungsübungen enthalten, die die Neuroregulation fördern und den Stress bei Patienten reduzieren.Durch innovative Therapieansätze, Entspannungsverfahren und individuelle Unterstützung verhilft die Wicker-Gruppe ihren Patienten im übertragenen Sinne, aber auch buchstäblich wieder auf die Beine, damit sie nach ihrem Aufenthalt wieder selbstständig durch das Leben gehen können.hat ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre 2009 in den USA und Deutschland absolviert. Beruflich war sie in den Bereichen Kommunikation, Personal und Marketing tätig. 2015 setzte sie den Master of Business Administration (MBA) mit Schwerpunkt Personalmanagement und Organisationspsychologie drauf. Seit 2016 ist sie für die Wicker-Gruppe tätig und widmet sich dem Personal und der Kommunikation.hat seinen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre 2011 in Southampton in England absolviert. Nach mehrjähriger Tätigkeit im Bereich Datenanalyse und Controlling vervollständigte er seine akademische Laufbahn 2018 durch einen Master of Business Administration (MBA) an der LSB in Luxemburg. Seitdem ist er im Familienunternehmen in Bad Wildungen tätig. Er spricht drei Sprachen fließend und ist für das Unternehmen Impulsgeber in den Bereichen Digitalisierung und Innovation.Nach dem Tod des Unternehmers Werner Wicker am 20. Juli 2020 wurden am 04. November 2020 die Geschwister Anna-Carina Jungermann und Christopher Leeser von der Familie in die Geschäftsführung berufen. Als alleinvertretungsberechtigte geschäftsführende Gesellschafter sichern sie den Fortbestand des Familienunternehmens. Vertrauen, Zusammenhalt und Respekt gegenüber der Lebensleitung des Großvaters stehen für beide im Vordergrund zur Fortführung des Unternehmens.