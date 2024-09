Herzlichen Glückwunsch! Am Wicker-Bildungszentrum haben 16 Absolventen ihre dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft erfolgreich abgeschlossen

Ein EU-weit anerkannter Abschluss und die besten Karrierechancen: Ende September haben 16 Auszubildende am Wicker-Bildungszentrum in Reinhardshausen ihre dreijährige Ausbildung als Pflegefachmann / Pflegefachfrau bestanden. Es handelt sich um zehn Frauen und sechs Männer. Die Examensfeier fand am 25. September in den Räumlichkeiten der benachbarten Werner Wicker Klinik statt. Dort hatte schwerpunktmäßig auch die praktische Ausbildung der Azubis stattgefunden.



Für die große Mehrheit der frisch examinierten Pflegefachkräfte schließt sich der Start in das Berufsleben direkt an. Zwölf erfolgreiche Absolventen haben sich für einen zukunftssicheren Job bei den Wicker-Kliniken entschieden und bleiben auch künftig in der Werner Wicker Klinik beschäftigt.



Eine Besonderheit: Zwei der erfolgreichen Absolventinnen haben parallel zu ihrer Ausbildung noch Pflege- und Therapiewissenschaften an der HFH, der Hamburger Fern-Hochschule, studiert. Eine von ihnen bleibt der Wicker-Gruppe erhalten und hat angesichts der Zusatzqualifikation besonders gute Karriereaussichten im Pflegebereich.



„Wir freuen uns sehr, dass wir damit fast alle Azubis, die ihre Ausbildung bestanden haben, für einen Job bei den Wicker-Kliniken begeistern konnten“, so Elke Marcattili, die Leiterin des Wicker-Bildungszentrums.

