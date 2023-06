Herausforderungen gemeinsam im Team angehen

Klinik Am Osterbach der Wicker-Gruppe hat mit René Schäfer einen neuen Kaufmännischen Leiter

Die Klinik Am Osterbach in Bad Oeynhausen hat mit René Schäfer seit dem 1. April einen neuen Kaufmännischen Leiter, der seine Berufserfahrungen aus dem Bereich Finanzen und Controlling aus somatisch orientierten Kliniken einbringt. Die letzten elf Jahre hat René Schäfer für die Niedersächsischen Staatsbäder gearbeitet und dort zuletzt die Landgrafenklinik in Bad Nenndorf und die Klinik Der Fürstenhof in Bad Pyrmont geführt. Somit bringt er eine große Portion Wissen mit.



Die Herausforderungen in der Klinik Am Osterbach drehen sich hauptsächlich um Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und Angebote für Patienten. René Schäfer, der in Bad Pyrmont wohnt und dort seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Familie hat, ist beeindruckt von der familiären Atmosphäre bei der Wicker-Gruppe. „Das ist ein positiver Faktor, der für mich den Arbeitseinstieg reibungslos gestaltet hat“, sagt der 35-jährige Dipl.-Sportwissenschaftler für Prävention und Reha, der ebenso einen Master of Business Administration hat.



Optimale Versorgung durch Digitalisierung



Das Voranbringen der Digitalisierung im Gesundheitswesen, die auch in Deutschland immer wichtiger wird, ist René Schäfer ein wichtiges Anliegen. Die Klinik Am Osterbach hat bereits neue digitale Prozesse eingeführt, aber es gibt noch Potenzial für die weitere Entwicklung. So will er beispielsweise die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und Fachkräften noch ausbauen, um dem Patienten durch interdisziplinären Austausch eine noch optimalere Versorgung zu bieten. Das Team ist durch Experten aus den Bereichen Rehabilitation und Psychosomatik sehr erfahren.



Für René Schäfer steht die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds der Mitarbeiter im Vordergrund. Diese wirke sich unmittelbar auf den Patienten aus. Da kam der Eiswagen im Mai genau richtig: Als Zeichen der Wertschätzung hat die Wicker-Geschäftsführung an allen Standorten der Klinik-Gruppe den Eiswagen vorbei geschickt und die Mitarbeiter zum Eis essen eingeladen.



Er selbst freut sich in der Wicker-Gruppe nun kein „Einzelkämpfer“ mehr zu sein und gemeinsam mit anderen Kollegen im stetigen Erfahrungsaustausch zu sein.



Blick in die Zukunft gerichtet



Sein Blick ist stets in die Zukunft gerichtet: „Es geht darum, dass die Klinik noch mehr Patienten versorgen möchte und dafür Voraussetzungen schaffen will, insbesondere in der Psychosomatik. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch spürbar und der damit einhergehende Bedarf an Therapieplätzen ist vorhanden.“ Besonders in den Bereichen Psychosomatik und Neurologie ist die Nachfrage hoch.



Mit der Übernahme der Klinik Am Osterbach in Bad Oeynhausen durch die Wicker-Gruppe wurde ab 1991 am Standort eine moderne Fachklinik für Rehabilitation geschaffen. Seit mehr als 30 Jahren werden in der Klinik Am Osterbach Patienten in mittlerweile drei Fachabteilungen mit mehreren Schwerpunkten behandelt. Die Klinik Am Osterbach blickt auf eine langjährige erfolgreiche Geschichte als Fachklinik in der Rehabilitation und der Psychosomatik zurück.