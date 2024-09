F.A.Z. setzt drei Wicker-Kliniken auf die Liste der TOP-Krankenhäuser 2024

Drei Kliniken der Wicker-Gruppe haben es auf die Liste „Deutsch-lands beste Krankenhäuser 2024“ geschafft. Die Liste mit insgesamt 700 Kliniken ist Ende Juli in der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) veröffentlicht worden.Konkret konnte sich im Ranking der deutschen Top-Kliniken die Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen-Reinhardshausen als anerkanntes Orthopädisches Schwerpunktklinikum in der Rubrik „150 bis unter 300 Betten” hervorragend platzieren.Zusätzlich sind einzelne Fachabteilungen spezialisierter Kliniken bzw. Reha-Zentren bewertet worden. Hier hat die Hardtwaldklinik I in Bad Zwesten in der Kategorie „Rehabilitations-zentren/Neurologische Frührehabilitation“ als eine der besten Kliniken Deutschlands ausgezeichnet abgeschnitten. In der Rubrik „Fachkliniken für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ schaffte die Hardtwaldklinik II den Sprung in die Top-Liste der deutschen Krankenhäuser.„Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung unserer Arbeit. Die gute Platzierung unserer Kliniken zeigt, dass wir bei Wicker auf dem richtigen Weg sind und ausgezeichnete Qualität bei der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten bieten“, freut sich Tanja Löwenstein, Mitglied der Geschäftsführung. „Unser großer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese ausgezeichnete Platzierung mit ihrem täglichen Engagement ermöglicht haben“, ergänzt Philipp Matthiass, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung.Bereits zum siebten Mal nahmen in diesem Jahr das F.A.Z.-Institut mit Sitz in Frankfurt am Main und das IMWF-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung aus Hamburg für ihre Studie deutsche Kliniken unter die Lupe und publizierten Ende Juli 2024 ihre Liste „Deutschlands besten Krankenhäuser“ mit rund 700 Top-Kliniken. Der Auswertung liegen Daten von knapp 2.400 Krankenhaus-Standorten zugrunde. Datenbasis für die Bewertung sind laut F.A.Z.-Institut die aktuellen Qualitätsberichte der Krankenhäuser (Datenstand 2022) sowie ein gezieltes Monitoring der beiden Bewertungsportale „Weisse Liste“ der Bertelsmann Stiftung und „Klinik-bewertungen.de“. Damit fließt auch eine Vielzahl von Patientenbewertungen in die Auswertung ein.Die Daten aus den zwei Portalen wurden in den Rubriken Gesamtzufriedenheit/ Weiterempfehlung, Medizinische Versorgung, Organisation und Service ausgewertet und zur Kategoriezusammengeführt, die im Endergebnisder Klinikbewertung ausmachte. Aus den Qualitätsberichten wurden vier Kennzahlen entnommen und zum Gesamtwertzusammengezogen: Medizinische Versorgung und Pflegerische Versorgung mit jeweils 35 Prozent, Kontrolle mit 20 Prozent und Services mit 10 Prozent.Der Gesamtwert im Ranking ist dann der. Eineder Krankenhäuser vergeben – nämlich die topplatzierten gut 700 Kliniken. Mithilfe der F.A.Z.-Liste 2024 sollen Patienten einen fundierten Überblick bei der Wahl eines Krankenhauses bekommen und Orientierung in der Fülle von Informationsangeboten erhalten.Die vom F.A.Z.-Institut erstellte ausführliche Liste der Top-Kliniken und Fachabteilungen ist im Internet unter https://www.faz.net/asv/beste-krankenhaeuser/ zu finden.