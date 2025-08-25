Dr. Tim Kleiber wird Kaufmännischer Leiter der Hardtwaldklinik I

Ab Oktober übernimmt Dr. Tim Kleiber die Kaufmännische Leitung der Hardtwaldklinik I in Bad Zwesten. Bis dahin wird Tanja Löwenstein die Klinik weiterhin kommissarisch führen und sich anschließend wieder vollständig auf ihre Aufgaben in der Geschäftsführung konzentrieren.



Dr. Tim Kleiber, Jahrgang 1984, bringt über zehn Jahre Erfahrung im Management von Gesundheitseinrichtungen mit. Nach seinem Studium der Technomathematik und seiner Promotion an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen im Bereich Biomechanik wechselte er als Quereinsteiger zunächst in das Management von Akutkliniken. Danach führte ihn sein Berufsweg in die Reha-Branche, unter anderem als Klinikmanager, Klinikdirektor der und Geschäftsführer. Aktuell ist Dr. Kleiber Geschäftsführer bei einer Unternehmensgruppe mit über 30 Pflegezentren.



Sein besonderes Interesse gilt jedoch der Reha: Die Kombination aus medizinischer Expertise, interdisziplinärer Zusammenarbeit und direkter Nähe zu Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden liegt ihm besonders am Herzen. „Ich freue mich darauf, in der Hardtwaldklinik I gemeinsam mit den Teams vor Ort neue Impulse zu setzen und innovative Ideen für ein modernes Reha-Angebot umzusetzen“, sagt Dr. Tim Kleiber.



„Mit Dr. Tim Kleiber gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die Hardtwaldklinik I. Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start und freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Klinik“, sagt Tanja Löwenstein, Mitglied der Geschäftsführung der Wicker-Kliniken und Interimsleiterin der Hardtwaldklinik I.

