Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033404

Wicker-Gruppe Brunnenallee 29 34537 Bad Wildungen, Deutschland http://www.wicker.de
Ansprechpartner:in Herr Frank Kaiser +49 5621 806216
Logo der Firma Wicker-Gruppe

Dr. Tim Kleiber wird Kaufmännischer Leiter der Hardtwaldklinik I

(lifePR) (Bad Zwesten, )
Ab Oktober übernimmt Dr. Tim Kleiber die Kaufmännische Leitung der Hardtwaldklinik I in Bad Zwesten. Bis dahin wird Tanja Löwenstein die Klinik weiterhin kommissarisch führen und sich anschließend wieder vollständig auf ihre Aufgaben in der Geschäftsführung konzentrieren.

Dr. Tim Kleiber, Jahrgang 1984, bringt über zehn Jahre Erfahrung im Management von Gesundheitseinrichtungen mit. Nach seinem Studium der Technomathematik und seiner Promotion an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen im Bereich Biomechanik wechselte er als Quereinsteiger zunächst in das Management von Akutkliniken. Danach führte ihn sein Berufsweg in die Reha-Branche, unter anderem als Klinikmanager, Klinikdirektor der und Geschäftsführer. Aktuell ist Dr. Kleiber Geschäftsführer bei einer Unternehmensgruppe mit über 30 Pflegezentren.

Sein besonderes Interesse gilt jedoch der Reha: Die Kombination aus medizinischer Expertise, interdisziplinärer Zusammenarbeit und direkter Nähe zu Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden liegt ihm besonders am Herzen. „Ich freue mich darauf, in der Hardtwaldklinik I gemeinsam mit den Teams vor Ort neue Impulse zu setzen und innovative Ideen für ein modernes Reha-Angebot umzusetzen“, sagt Dr. Tim Kleiber.

„Mit Dr. Tim Kleiber gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die Hardtwaldklinik I. Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start und freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Klinik“, sagt Tanja Löwenstein, Mitglied der Geschäftsführung der Wicker-Kliniken und Interimsleiterin der Hardtwaldklinik I.

Wicker-Gruppe

Die Wicker-Gruppe umfasst unter privater Trägerschaft acht Rehabilitationskliniken und drei Akut-Krankenhäuser in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Medizinischen Versorgungszentren an der Werner Wicker Klinik und der Hardtwaldklinik I verfügen über Versorgungsangebote in den Indikationen Radiologie, Neurologie und Orthopädie. Aus- und Weiterbildungen im Bereich Pflege bietet das Bildungszentrum an der Werner Wicker Klinik an. Zum Unternehmen gehören ebenfalls zwei Thermalbäder, die Kurhessen Therme in Kassel - Bad Wilhelmshöhe und die Taunus Therme in Bad Homburg v. d. Höhe. Das Hotel Hochsauerland 2010 in Willingen rundet das Angebot im Bereich Wellness und Erholung ab.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.